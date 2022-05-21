Шамани передбачили перемоги: стало відомо, який обряд сподвиг путіна на вторгнення в Україну
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путін звертався до кількох шаманів за порадою
Російське керівництво як бізнес спільноти, і країни серйозно захоплюється окультними практиками. Після інформації про смерть російського мільярдера після шаманського ритуалу стало відомо, що навіть кривавий диктатор владимир путін схильний довіряти думці "людей, які спілкуються з духами".
Про це в ефірі ФейгінLIVE розповів історик та публіцист Валерій Соловей.
Практики такі поширені, і рішення про військову операцію проти України путін прийняв саме після шаманського обряду. Соловей розповів, що було два обряди — один у Бочаровому струмку (там знаходиться літня резиденція диктатора, — ред.), другий — на Алтаї. Саме вони надихнули путіна на "ратні подвиги", що змусило його змінити план війни. Спочатку планувалося, що війська не перетинатимуть кордон, а Україну бомбитимуть і обстрілюватимуть ракетами.
"Ті, хто надихнув його на ратні подвиги", що призвело до зміни плану, "вони за це жорстоко поплатилися", — сказав Соловей, уточнивши, що привів шаманів глава Міноборони росії сергій шойгу.
Використовував путін шаманів не лише вітчизняного походження. Крім сибірських, залучали також заокеанських "віщунів". Зокрема, путіну амазонського шамана у серпні 2020 року привозив Віктор Медведчук.
Тоді шаман пророкував не лише успіх росії, а й те, що Медведук стане українським президентом. Тут путін у віщування не повірив.
Раніше "Телеграф" писав, що в росії активно продовжується курс повернення до Радянського союзу — від повернення до автопрому до відродження піонерії. Це викликало шквал жартів та припущень у мережі, що буде наступним.