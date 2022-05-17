"Москвич", піонери... що далі? росіяни гадають, що путін ще поверне до рф з часів СРСР

Особа з чисто радянським мисленням, вихована в "кращих традиціях" терористичного КДБ, не полишає спроб відродити "совок"

кривавий диктатор російської федерації продовжує повертати свою країну до ідеалів та традицій вже давно забутого Радянського Союзу. Про це свідчить і нещодавній анонс росії щодо так званого "прориву" у сфері автопрому. Зокрема, у москві планують знову запустити розробку "Москвичів" на базі колишнього націоналізованого заводу Renault. Ця новина викликала неабиякий резонанс у мережі. Користувачі саркастично обговорюють прагнення російського лідера повернутися у радянську імперію та жартівливо пропонують нові варіанти, які б допомогли росії "скотитись" до рівня СРСР.

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Так, користувач мережі під псевдонімом "Сталкер" оприлюднив на своїй сторінці у Твіттері пропозицію обговорити можливі варіанти того, що, окрім "Москвича" та піонерів допоможе російському диктатору скоріше повернути росію до умов життя, подібних тим, що були у Радянському Союзі.

Публікація "Сталкера" у Твіттері

У коментарях під постом користувачі мережі жартівливо згадують "гарні радянські часи", пропонуючи свої варіанти. Дехто відзначив, що дуже доречним було б повернення вимпелу і почесної грамоти замість матеріального заохочення працівників, а хтось не забув і про історичну фразу "сообразим на троих" і навіть про радянські швейні машинки "Зінгер".

Є й такі, хто пам'ятає традицію їздити на картоплю та за яблуками восени і ті, хто смакував молоком у скляних пляшках, дивлячись телевізор з лінзою.

Серед неприємних спогадів були бормашини у стоматологіях, політзбори та постійні дефіцити самих простих товарів на полицях магазинів.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські пропагандисти продовжують готувати населення росії до повернення у "совок", адже президент рф володимир путін зробить усе можливе, аби повернути життя росіян до рівня Радянського Союзу вже до кінця 2022 року.