Ключове завдання путіна — новий СРСР: у МВС України назвали терміни

Пропаганда рф на повну силу готує людей до повернення в "совок"

Кривавий диктатор володимир путін мріє про відродження СРСР, і зробить все можливе, щоб наблизитися до цього вже в 2022 році.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив радник міністра внутрішніх справ, директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Від планів відновити Радянський Союз ніхто не відмовився. Ключове завдання путіна на 2022 рік — це СРСР 2.0, і він робитиме для цього все належне", — наголосив аналітик.

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Як приклад, він привів пам’ятники українській бабусі, які росіяни активно ставлять як на території своєї країни, так уже поставили і в частково захопленому українському Маріуполі.

Відновити водопостачання у Маріуполі не можуть, але пам’ятник поставили

Як відомо, під Харковом бабуся вийшла з червоним прапором до військових, думаючи, що це окупанти — жінка хотіла попросити їх "не громити Україну", але це виявилися українські захисники.

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Роспропаганда використала той конфуз у своїх цілях, заявивши, нібито українська бабуся вийшла з червоним прапором СРСР проти "нацистів", які усюди ввижаються в Україні пропагандистам.

І, за словами Денисенка, для росіян це дуже важливий символ відродження Радянського Союзу: "У них нічого не вдасться, це зрозуміло, але вони продовжать жити в цій парадигмі".

Нагадаємо, раніше Вадим Денисенко назвав умову, після якої путін може піти на переговори з Україною.