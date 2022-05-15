Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар", голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий спеціально для "Телеграфа":

Гарячі "референдумні" новини пішли.

По-перше, "президент" самопроголошеної Південної Осетії заявив про намір провести 17 липня псевдореферендум про входження до складу росії.

По-друге, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль має намір приєднати окуповану південну та східну Україну до росії найближчими місяцями.

Думаю, що "референдум" про входження до росії Цхінвальського регіону Грузії (так званої "Південної Осетії") є частиною "плану Б", який краще називати "планом Z" Кремля з демонстративного "збирання земель" цього ювілейного року.

За базовим планом все має бути значно масштабнішим і пафоснішим. До 100-річчя СРСР Кремль хотів презентувати "СРСР 2.0", куди мали добровільно-примусово увійти 12 пострадянських держав, тобто всі колишні радянські республіки, крім трьох країн Балтії, захищених НАТО. Власне, "спецоперація" з окупації України була ключовим елементом цього плану — "операцією з примусу до Союзу".

Після повернення України під контроль росії, зрозуміло, що жодна з республік не чинила б значного опору. І – так чи інакше – до кінця року всі вони повернулися б у сферу контролю росії.

Але ми зламали цей план. І росії терміново довелося діяти як у відомому анекдоті:

– Панове гусари, давайте коней у шампанському купати!

- Поручник, так дорого!

- Ну, давайте хоч кішку пивом обіллємо!

…Включення до складу росії "казкових республік" Донбасу, можливо також Херсонщини та півдня Запорізької області ("Таврійської губернії"), Придністров’я та Цхінвальського регіону — це і є "кішку пивом облити", тобто жалюгідна заміна СРСР 2.0, проєкт якого накрився на полях боїв під Києвом, Харковом та Миколаєвом.

Цікаво те, що задля задоволення потреби імітувати для російського лохторату "збирання земель", Кремль жертвує своїм сателітом – правлячою партією Грузії. Вся політика "Грузинської мрії" будувалася на протиставленні "партії війни" Саакашвілі їхньої мудрої "партії миру". Проросійське грузинське керівництво весь час наполягає, що саме нерозсудливість Саакашвілі призвела до агресії росії 2008 року, а ось при "Грузинській мрії" таке неможливо.

Анексія Цхінвальського регіону наочно показує, що росії начхати на політичну долю своїх посібників, і що вона окупує і анексує будь-яку територію, де не зустріне збройного опору.

У результаті це може призвести до глибокої політичної кризи в Грузії, включаючи можливість втрати влади "Грузинською мрією" – і повернення до влади антиросійської опозиції.