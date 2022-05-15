Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар", с глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий специально для "Телеграфа":

Горячие "референдумные" новости тут пошли.

Во-первых, "президент" самопровозглашенной Южной Осетии заявил о намерении провести 17 июля псевдореферендум о вхождении в состав рф.

Во-вторых, аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль намерен присоединить оккупированную южную и восточную Украину к россии в ближайшие месяцы.

Думаю, что "референдум" о вхождении в рф Цхинвальского региона Грузии (так называемой "Южной Осетии") является частью "плана Б", который лучше называть "планом Z" Кремля по демонстративному "собиранию земель" в этом юбилейном году.

По базовому плану всё должно быть значительно масштабнее и пафоснее. К 100-летию СССР Кремль хотел презентовать "СССР 2.0", куда должны были добровольно-принудительно войти пока 12 постсоветских государств, то есть все бывшие советские республики, кроме трех стран Балтии, защищенных НАТО. Собственно "спецоперация" по оккупации Украины была ключевым элементом этого плана – "операцией по принуждению к Союзу".

После возвращения Украины под контроль рф, понятно, что ни одна из республик не оказывала бы существенного сопротивления. И – так или иначе – к концу года все они были бы возвращены в сферу контроля россии.

Но мы сломали этот план. И рф срочно пришлось действовать как в известном анекдоте:

– Господа гусары, давайте коней в шампанском купать!

– Поручик, так дорого!

– Ну, давайте хоть кошку пивом обольем!

…Включение в состав рф "сказочных республик" Донбасса, возможно также Херсонщины и юга Запорожской области ("Таврической губернии"), Приднестровья и Цхинвальского региона – это и есть то "кошку пивом обольем", то есть жалкая замена СССР 2.0, прожект которого накрылся на полях боев под Киевом, Харьковом и Николаевом.

Интересно то, что ради удовлетворения потребности имитировать для российского лохтората "собирание земель", Кремль жертвует своим сателлитом – правящей партией Грузии. Вся политика "Грузинской мечты" строилась на противопоставлении "партии войны" Саакашвили их мудрой "партии мира". Пророссийское грузинское руководство всё время настаивает, что именно безрассудство Саакашвили привело к агрессии рф 2008 года, а вот при "Грузинской мечте" такое невозможно.

Аннексия Цхинвальского региона наглядно показывает, что рф плевать на политическую судьбу своих пособников, и что она оккупирует и аннексирует любую территорию, где не встретит вооруженного сопротивления.

В итоге это может привести к глубокому политическому кризису в Грузии, включая возможность потери власти "Грузинской мечтой" – и возвращения к власти антироссийской оппозиции.