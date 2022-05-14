Журналист Петр Шуклинов проанализировал цель россии и ситуацию с временно оккупированными районами Украины.

Путин направил эмиссаров на Запад искать "политическое решение" – остановиться и договориться. Офис президента обнародовал эти попытки российских нацистов. И заверил, что россиян будут "мочить, пока не замочут"

Любопытно. Несколько моих мыслей. Но сначала еще раз о позициях сторон.

Так почти все понимают, что жалкая российская армия способна убить еще много украинцев и даже захватить некоторые города. Но неспособна захватить Украину, как это и планировалось с самого начала, когда путин требовал сложить оружие, а украинским военным предлагал захватить власть и сдать столицу.

Дальше была встреча с реальностью. Смерть генералов. И паническое бегство из-под Киева, Чернигова, Сум. Россияне потеряли много кораблей, включая флагман. Много самолетов и техники. Утратили контроль над небом. А теперь русские нацисты убегают из-под Харькова. Даже на Донбассе россияне остановлены и несут тяжелые потери, хотя согнали туда все, что было со всего мира.

Я не говорю, что для нас это война легкая. Вовсе нет. Но не мы начали войну. Однако мы закончим ее.

Для россиян математика сложна. Тысячи русских жизней в 1 км Украины. Сколько еще армия московских неудачников продержится при таких обстоятельствах? А через некоторое время украинская армия двинется освобождать Херсон. Никаких сомнений. С оружием – миллион украинских воинов. Не хватает только техники.

Какие варианты остаются? Время, как всегда в последние годы, играет против российского режима. Это очевидно.

Так что россияне ищут способ оставить за собой то, на что хватило сил. Хотя бы это.

Именно для этого они ускоряют аннексию Херсонской области. Уже к концу месяца они желают заявить на весь мир, что захваченные земли сейчас русские и будут под защитой ядерного орудия. Конечно, чтобы напугать Запад. Конечно, даже без карикатурных референдумов. Поставили гауляйтеров-бомжей и сказали им "обратиться к Москве". Времени больше нет. Так что они спешат.

Украине это безразлично. Но Запад будет выбирать снова: воевать рядом с украинцами или испугаться.

Потому все так быстро. Ибо русская армия опозорена. И россияне начинают быстро искать "политическое решение", чтобы сохранить хотя бы то, что успели взять. Чтобы жалкий путин мог сказать своим рабам, что он хоть на что-то способен.

Еще одно доказательство. Все считали, что недавнее заявление Китая о немедленном поиске дипломатического решения направлено против России. Мол – Китай отвернулся. Бесполезные ожидания. Пекин прикрывает младшего ассистента от тотального поражения. И играет свою роль в спектакле. Вот и все.

В ближайшие недели мы будем все чаще слышать от сателлитов москвы о необходимости быстро искать политическое решение. Ибо сама россия будет делать вид, что это не ее инициатива. Она просто "готова к этому".

Но как говорил герой "Крестного отца": предателя легко отличить от друга, потому что он первый предложит тебе найти общий язык с твоими смертными врагами.

Особенно, если эти так называемые друзья ищут пиара и славы ценой украинских территорий.

Стоим. Сражаемся. Возвращаем свою землю.