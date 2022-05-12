Это будет катастрофа: почему путин боится объявить открытую мобилизацию в россии

Люди наконец могут начать задавать вопросы

кровавый диктатор владимир путин не объявил всеобщую мобилизацию на 9 мая и вряд ли решится пока на такие меры, — просто потому что они могут повалить его рейтинги.

Об этом в комментарии для "Телеграфа" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, как яро российская пропаганда рассказывала своим гражданам про "вторую армию мира", которая якобы сможет за несколько дней захватить Украину. И пропаганда продолжает работать до сих пор, рассказывая людям об якобы успехах в Украине.

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И если путин вдруг объявит о всеобщей мобилизации, люди таки могут начать задаваться вопросами: "подождите, а как же непобедимая и легендарная?", "что, не смогла?".

Такой поворот станет катастрофой для путина, уверен Жданов.

"Для россиян это будет разрыв шаблона. А взрывная волна может смести нынешних обитателей Кремля", — подытожил эксперт.

Как ранее сообщал "Телеграф", у россиян пока и нет сильной потребности во всеобщей мобилизации, — каждый день в военкоматы добровольно приходят тысячи человек.