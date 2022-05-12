Тысячи россиян каждый день: кто добровольно идет воевать в Украину

Качество таких "вояк" слабовато, зато их много и они мотивированы

Хотя за первые 77 дней войны против Украины россия потеряла уже порядка 26 тысяч человек и тысячи единиц самой разной военной техники, ряды ее войск продолжают пополнять добровольцы, — около двух тысяч в день.

Такое мнение в комментарии для "Телеграфа" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Он объяснил, что на самом деле армия рф подпитывается в основном не за счет наемников или частных военных компаний. Главная подпитка, — это добровольцы, которых набирают примерно по две тысячи человек в день по краткосрочным контрактам.

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На фоне ухудшения экономического положения многие россияне всерьез рассматривают войну как способ заработка. Также добровольно приходят в военкоматы "казаки", воевавшие в Чечне и Сирии, отставники.

"Настолько это серьезное движение среди россиян, с промытыми пропагандой мозгами, что попросту нет необходимости начинать открытую мобилизацию", — объясняет эксперт.

Жирохов рассказывает, что таким добровольцам дают минимальную подготовку (напоминают, с какой стороны держать автомат), после чего сразу же перебрасывают в боевые части.

Такие переброски играют на руку рф, поскольку первыми воевать пошли маломотивированные срочники и контрактники. А эти добровольцы пусть в основном возрастные и плохо обученные, но промыты пропагандой и мотивированы деньгами.

Как ранее сообщал "Телеграф", один из последних перехватов показал, что на полигоне под Донецком россияне устроили уже огромную свалку тел, чтобы списать погибших на пропавших и не раскрывать реальные потери.