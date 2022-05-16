Електричний "Москвич": у москві націоналізували Renault і хочуть відновити виробництво

Допомагати московському керівництву на заводі буде КАМАЗ

У росії триває повернення до ідеалів та традицій Радянського Союзу, тепер уже в автопромі. У москві анонсували новий випуск "Москвичів" на базі колишнього націоналізованого заводу Renault.

Про це повідомив мер москви Сергій Собянін. Завод забирають на баланс міста, а випускатимуть автомобілі у співпраці з КАМАЗом.

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Перспективою розвитку Собянін назвав перехід із двигуна внутрішнього згоряння на електричний. У мережі користувачі жваво та з сарказмом відреагували на новину: "Вперед у минуле", "Назад в СРСР", а також припустили з чого робитимуть автомобілі, враховуючи нестачу російських виробництв запчастин.

Раніше "Телеграф" уже писав, що росія відчула тиск санкцій в автомобільній сфері. Через дорожнечу запасів російських поліцейських пересадили на вітчизняний автопром.

Санкції, які вводяться проти росії багатьма країнами світу, мають різний ефект. Частина відчувається вже зараз, тоді як у деяких пролонгований ефект — їхню дію росіяни відчують пізніше і це в основному обмеження експорту в рф.