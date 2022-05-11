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"Голокост - це гель для душа?" або "Cталіна звали Іван?": росіяни здивували знанням історії (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Варіацій про ім'я Сталіна було безліч Новина оновлена 11 травня 2022, 17:39
Варіацій про ім'я Сталіна було безліч

Мешканці Москви навіть не змогли розшифрувати абревіатуру СРСР

Росіяни у власній країні зганьбилися не лише викинутими табличками "Безсмертного полку" після параду, а й тотальним незнанням власної історії. Жителі росії не змогли відповісти на прості питання зі шкільного курсу історії.

Про це свідчить черговий випуск квіз-шоу під назвою "Тупі відповіді перехожих 9 травня".

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У підписі до відео зазначено, що питання ставилися молоді у Москві. Серед опитаних — люди віком від 18 до 30 років.

Росіянам поставили всього декілька запитань, на які, здавалося б, може відповісти навіть учень середньої школи. Серед них:

  1. Як розшифровується СРСР?
  2. Ім'я та по батькові Сталіна?
  3. Що таке "голокост"?
  4. Скільки тривала блокада Москви?
  5. Що таке капітуляція?

Відповіді росіян шокували, а за деякі навіть ставало соромно. Ось деякі з них: "Совет социальных структур России", "Самые смачные семочки России", "Советский союз справедливых россиян" (про Союз радянських соціалістичних республік); "Сталин Иван Витальевич", "Иван Грозный", "Иосиф Викторович" (Про Сталіна Йосипа Віссаріоновича); "Холокост — это что-то церковное", "Название геля для душа", "Бренд одежды", "Призыв евреев на войну" (Голокост — геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни).

Варіанти відповідей про тривалість блокади Москви — 365 днів, 3 роки, 4 роки, 300 днів, (Блокади Москви не було, була блокада Ленінграду, яка тривала 872 дні).

А ось, що росіяни кажуть про капітуляцію: "Это как эммиграция", "Распад чего-то…Советского Союза", "Это от слова капитализм — смена режима политического". (Капітуляція — угода під час війни, щодо припинення боротьби і здачі ворожим збройним силам конкретного органу військ, міста або території).

На відповіді росіян відреагував український нардеп Олексій Гончаренко. У власному Telegram-каналі він написав, що це — та глибинна росія, яка воює проти України. І у цієї росії Сталіна звали Йосип Іванович, а голокостом вважається щось церковне.

"Нічого не знають, Голокост вважають церковним терміном – але впевнений, що нацистів бачать тільки в Україні. Я не здивований і навіть не розчарований, такий реальний рівень росіян. Але слово "капітуляція" ми їх точно змусимо вивчити", — резюмував нардеп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти 8 травня розбомбили єврейський цвинтар у Глухові Шосткинського району Сумської області.

Теги:
#Москва #Росія #Шоу #Друга світова війна #Питання #9 травня
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