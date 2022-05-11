"Голокост – это гель для душа?" или "Сталина звали Иван?": россияне удивили знанием истории (видео)

Жители Москвы даже не смогли расшифровать аббревиатуру СССР

Россияне в собственной стране опозорились не только выброшенными табличками "Бессмертного полка" после парада, но и тотальным незнанием собственной истории. Жители россии затруднились ответить на простые вопросы по школьному курсу истории.

Об этом свидетельствует очередной выпуск квиз-шоу под названием "Тупые ответы прохожих 9 мая".

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В подписи к видео отмечено, что вопросы ставились молодежи в Москве. Среди опрошенных люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Россиянам задали всего несколько вопросов, на которые, казалось бы, может ответить даже учащийся средней школы. Среди них:

Как расшифровывается СССР? Имя и отчество Сталина? Что такое "холокост"? Сколько длилась блокада Москвы? Что такое капитуляция?

Ответы россиян шокировали, а за некоторые даже становилось стыдно. Вот некоторые из них: "Совет социальных структур России", "Самые смачные семочки России", "Советский союз справедливых россиян" (о Союзе советских социалистических республик); "Сталин Иван Витальевич", "Иван Грозный", "Иосиф Викторович" (О Сталине Иосифе Виссарионовиче); "Холокост — это что-то церковное", "Название геля для душа", "Бренд одежды", "Призыв евреев на войну" (Голокост — геноцид еврейского народа во времена Второй мировой войны).

Варианты ответов о длительности блокады Москвы — 365 дней, 3 года, 4 года, 300 дней, (Блокады Москвы не было, была блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня).

А вот что русские говорят о капитуляции: "Это как эмиграция", "Распад чего-то… Советского Союза", "Это от слова капитализм — смена режима политического". (Капитуляция — соглашение во время войны о прекращении борьбы и сдачи вражеским вооруженным силам конкретного органа войск, города или территории).

На ответ россиян отреагировал украинский нардеп Алексей Гончаренко. В собственном Telegram-канале он написал, что это та глубинная россия, которая воюет против Украины. И в этой россии Сталина звали Иосиф Иванович, а холокостом считается нечто церковное.

"Ничего не знают, Холокост считают церковным термином – но уверен, что нацистов видят только в Украине. Я не удивлен и даже не разочарован, таков реальный уровень россиян. Но слово "капитуляция" мы их точно заставим изучить", — резюмировал нардеп.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты 8 мая разбомбили еврейское кладбище в Глухове Шосткинского района Сумской области.