Укр

"Голокост – это гель для душа?" или "Сталина звали Иван?": россияне удивили знанием истории (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
47
Вариаций об имени Сталина было множество Новость обновлена 11 мая 2022, 17:39
Вариаций об имени Сталина было множество

Жители Москвы даже не смогли расшифровать аббревиатуру СССР

Россияне в собственной стране опозорились не только выброшенными табличками "Бессмертного полка" после парада, но и тотальным незнанием собственной истории. Жители россии затруднились ответить на простые вопросы по школьному курсу истории.

Об этом свидетельствует очередной выпуск квиз-шоу под названием "Тупые ответы прохожих 9 мая".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

В подписи к видео отмечено, что вопросы ставились молодежи в Москве. Среди опрошенных люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Россиянам задали всего несколько вопросов, на которые, казалось бы, может ответить даже учащийся средней школы. Среди них:

  1. Как расшифровывается СССР?
  2. Имя и отчество Сталина?
  3. Что такое "холокост"?
  4. Сколько длилась блокада Москвы?
  5. Что такое капитуляция?

Ответы россиян шокировали, а за некоторые даже становилось стыдно. Вот некоторые из них: "Совет социальных структур России", "Самые смачные семочки России", "Советский союз справедливых россиян" (о Союзе советских социалистических республик); "Сталин Иван Витальевич", "Иван Грозный", "Иосиф Викторович" (О Сталине Иосифе Виссарионовиче); "Холокост — это что-то церковное", "Название геля для душа", "Бренд одежды", "Призыв евреев на войну" (Голокост — геноцид еврейского народа во времена Второй мировой войны).

Варианты ответов о длительности блокады Москвы — 365 дней, 3 года, 4 года, 300 дней, (Блокады Москвы не было, была блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня).

А вот что русские говорят о капитуляции: "Это как эмиграция", "Распад чего-то… Советского Союза", "Это от слова капитализм — смена режима политического". (Капитуляция — соглашение во время войны о прекращении борьбы и сдачи вражеским вооруженным силам конкретного органа войск, города или территории).

На ответ россиян отреагировал украинский нардеп Алексей Гончаренко. В собственном Telegram-канале он написал, что это та глубинная россия, которая воюет против Украины. И в этой россии Сталина звали Иосиф Иванович, а холокостом считается нечто церковное.

"Ничего не знают, Холокост считают церковным термином – но уверен, что нацистов видят только в Украине. Я не удивлен и даже не разочарован, таков реальный уровень россиян. Но слово "капитуляция" мы их точно заставим изучить", — резюмировал нардеп.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты 8 мая разбомбили еврейское кладбище в Глухове Шосткинского района Сумской области.

Теги:
#Москва #Россия #Шоу #Вторая мировая война #Вопросы #9 мая
Владимир Зеленский
Украина
После Бучи и Мариуполя: Зеленский ответил, готова ли Украина к переговорам с россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
После Бучи и Мариуполя: Зеленский ответил, готова ли Украина к переговорам с россией
Дата публикации
Категория
Намерения украинской власти по Херсону крайне решительны
У путина ответили насчет присоединения Херсонщины к рф, а у Зеленского "отправили" оккупантов в космос
Дата публикации
Категория
Исключать возвращения напряжения на севере страны нельзя
Против Украины может открыться белорусский фронт: военный эксперт назвал причину
Дата публикации
Категория
Меркель хорошо держала баланс между Украиной и рф, будучи на должности
Переговоры Зеленского и путина: озвучено неожиданное имя возможного посредника
Дата публикации
Категория
Российское вторжение захлебывается на Харьковском направлении
Война – день 77: ВСУ наступают на Харьковщине и держат оборону на остальных рубежах