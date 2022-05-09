Росіяни розбомбили єврейський цвинтар на Сумщині: подробиці (фото)

Росіяни розбомбили єврейський цвинтар на День пам’яті та примирення

Російські окупанти обстрілюють ракетами не лише південні регіони України, а й східні, і 8 травня розбомбили єврейський цвинтар у Глухові Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Так на Сумщині пройшов день пам’яті та примирення. Яке може бути примирення? Ніколи. Тільки повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти – це росія", — емоційно прокоментував обстріл Живицький і опублікував фотографії з місця НП:

У свою чергу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав обстріл єврейського цвинтаря "черговим прямим доказом того, що росія не має нічого святого взагалі, а також того, що вони нічим зовсім не відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому".

За словами міністра, на території цього цвинтаря поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум’яцьких. Це не лише пам’ятка історії, це особливий символ для єврейського народу.

"Доказом того, що всі вищі сили на нашому боці є те, що могили головних цадиків уціліли. Це справді диво після такого влучення. Місцеві досі сидять у бомбосховищах, бо сирени не замовкають", — написав Ткаченко.

Він також висловив переконання, що світова спільнота має невідкладно реагувати на такі злочини, "бо якщо зло не зупинити, воно знищить все на своєму шляху".

Як повідомлялося, у ніч на 7 травня російські окупанти знищили музей всесвітньо відомого філософа Григорія Савича Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області.