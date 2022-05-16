Электрический "Москвич": в москве национализировали Renault и хотят возобновить производство

Помогать московскому руководству на заводе будет КАМАЗ

В россии продолжается возвращение к идеалам и традициям Советского союза, теперь уже в автопроме. В Москве анонсировали новый выпуск "Москвичей" на базе национализированного бывшего завода Renault.

Об этом сообщил мэр москвы Сергей Собянин. Завод забирают на баланс города, а выпускать автомобили будут в сотрудничестве с КАМАЗом.

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Перспективой развития Собянин назвал переход с двигателя внутреннего сгорания на электрический. В сети пользователи оживленно и с сарказмом отреагировали на новость: "Вперед в прошлое", "Назад в СССР", а также предположили из чего будут делать автомобили, учитывая нехватку российских производств запчастей.

Ранее "Телеграф" уже писал, что россия ощутила давление санкций в автомобильной сфере. Из-за дороговизны запасов российских полицейских пересадили на отечественный автопром.

Санкции, которые вводятся против россии многими странами мира, имеют различный эффект. Часть ощущается уже сейчас, тогда как у некоторых пролонгированный эффект — их действие россияне почувствуют позднее и это в основном ограничение экспорта в рф.