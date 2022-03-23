Укр

Санкции добрались до копов: в рф полицейских пересаживают с иномарок на российские авто

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Расходники для авто в россии подорожали до двух раз Новость обновлена 23 марта 2022, 09:58
Расходники для авто в россии подорожали до двух раз

Санкции оставили россиян без запчастей к автомобилям

Из-за агрессии российской федерации против Украины, спровоцировавшей введение жестких санкций на страну-агрессора западными странами, производители машин массово прекращают работу на российском рынке и не поставляют комплектующие к автомобилям. Популярные автозапчасти уже подорожали вдвое, а их запасов на складах может хватить не больше чем на несколько недель. Последующие военные преступления кровавого президента путина приведут к полному дефициту деталей для иномарок.

В частности, в российском городе Екатеринбург без импортных автомобилей иностранного производства останутся даже полицейские, ведь с 1 апреля им запретили ездить на служебных автомобилях производства "Фольксваген", "Рено", "Шкода" и других, а также пригрозили персональной ответственностью за нарушения. Согласно официальному документу, который распространяется в соцсетях, из-за санкций невозможным стало обслуживание машин по госконтрактам.

Документ, подписанный начальником УМВД россии
Документ, подписанный начальником УМВД россии

Эксперты отмечают, что уже через несколько недель-месяц автопарки просто остановятся, ведь обслуживать их будет просто нечем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на территории российской федерации начался дефицит обычной офисной бумаги формата А4. Сейчас цены на белые листы подскочили почти в десять раз. Однако, учитывая, что производители полностью останавливают производство бумаги — это еще не предел.

Теги:
#Россия #Санкции #Война #Дефицит #Запчасти #Иномарки
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