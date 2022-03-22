В россии начался дефицит бумаги: цены подскочили в десять раз (видео)

В Минпромторге информацию о дефиците бумаги исключают

На четвертой неделе войны с Украиной в российских магазинах практически кончилась обычная офисная бумага. Дефицит возник из-за внедрения санкций.

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Как сообщают российские СМИ, цена на упаковку белой бумаги формата А4 выросла в 10 раз. На сегодняшний день один лист такой бумаги в магазинах российской федерации стоит кое-где до 5 рублей вместо привычных 50 копеек.

Как сообщает портал "Obozrevatel", дефицит в россии возник из-за крайне критической нехватки реагентов на заводах по производству белой бумаги, ведь обычно ее привозили из-за границы.

Именно внедрение жестких ограничений западными странами из-за военной агрессии российской федерации против Украины одному из крупнейших в Ленинградской области производителей офисной бумаги "SvetoCopy" пришлось прекратить производство листов А4. Кроме того, отгрузку такой бумаги прекратил и Краснокамский полиграфический комбинат, занимавшийся изготовлением бумаги под названием "Снежинка".

Подорожание не обошло и типографии. Теперь книги российских издательств стоят на 10-15% больше, а согласно прогнозам экспертов, летом текущего, 2022 года, могут подпрыгнуть в цене вплоть до 50%.

Дефицит бумаги уже сказался и на российских учебных заведениях. К примеру, в школах города Санкт-Петербург, согласно данным ФСК, перенесли всероссийские проверочные работы. Кроме того, руководству учебных заведений еще трех районов этого города настоятельно порекомендовали полностью остановить проведение соответствующих работ в бумажном виде.

Следует также отметить, что депутаты российского города Новосибирск уже успели получить распоряжение по экономии бумаги, хотя в Министерстве промышленности и торговли россии информацию о дефиците опровергают и обещают быстро стабилизировать ситуацию.

Распоряжение по экономии бумаги

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский экономист описал ближайшие перспективы российской федерации, подчеркнув, что в результате войны с Украиной страну-агрессора ожидает масштабная безработица и мощный дефицит базовых продуктов.