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Санкції дісталися й копів: у росії поліцейських пересаджують з іномарок на російські авто

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Розхідники для авто у рф подорожчали до двох разів Новина оновлена 23 березня 2022, 09:58
Розхідники для авто у рф подорожчали до двох разів

Санкції залишили росіян без запчастин до автомобілів

Через агресію російської федерації проти України, яка спровокувала введення жорстких санкцій на країну-агресора західними країнами, виробники машин масово припиняють роботу на російському ринку і не поставляють комплектуючі до автомобілів. Популярні автозапчастини вже подорожчали удвічі, а їх запасів на складах може вистачити не більше, аніж на кілька тижнів. Подальші військові злочини кривавого президента путіна призведуть до повного дефіциту деталей для іномарок.

Зокрема у російському місті Єкатеринбург без імпортних автомобілів іноземного виробництва залишаться навіть поліціянти, адже з 1 квітня їм заборонили їздити на службових автівках виробництва "Фольксваген", "Рено", "Шкода" та інших, а також пригрозили персональною відповідальністю за порушення. Згідно з офіційним документом, який шириться у соцмережах, через санкції неможливим стало обслуговування машин по держконтрактах.

Документ, підписаний начальником УМВС росії
Документ, підписаний начальником УМВС росії

Експерти пророкують, що вже за кілька тижнів-місяць автопарки просто зупиняться, адже обслуговувати їх буде нічим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на території російської федерації розпочався дефіцит звичайного офісного паперу формату А4. Наразі ціни на білі аркуші підскочили чи не в десятеро. Проте, враховуючи те, що виробники повністю зупиняють виробництво паперу — це ще не межа.

Теги:
#Росія #Санкції #Війна #Дефіцит #Запчастини #Іномарки
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