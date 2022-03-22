У росії почався дефіцит паперу: ціни підскочили у десять разів (відео)
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У Мінпромторзі інформацію щодо дефіциту паперу виключають
На четвертому тижні війни з Україною у російських магазинах практично скінчився звичайний офісний папір. Дефіцит виник через впровадження санкцій.
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Як повідомляють російські ЗМІ, ціна на упаковку білого паперу формату А4 зросла у 10 разів. На сьогоднішній день один аркуш такого паперу у магазинах російської федерації коштує подекуди до 5 рублів замість звичних 50 копійок.
Як повідомляє портал "Obozrevatel", дефіцит у росії виник через вкрай критичну нестачу реагентів на заводах з виробництва білого паперу, адже зазвичай його привозили з-за кордону.
Саме впровадження жорстких обмежень західними країнами через військову агресію російської федерації проти України одному з найбільших у Ленінградській області виробників офісного паперу "SvetoCopy" довелося припинити виробництво аркушів А4. Окрім цього, відвантаження такого паперу припинив й Червонокамський поліграфічний комбінат, який займався виготовленням паперу під назвою "Снежинка".
Здорожчання не оминуло й друкарні. Тепер книги російських видавництв коштують на 10-15% більше, а, згідно з прогнозами експертів, улітку поточного, 2022 року, можуть підстрибнути в ціні аж до 50%.
Дефіцит паперу вже позначився й на російських навчальних закладах. До прикладу, у школах міста Санкт-Петербург, згідно з даними ФБК, перенесли всеросійські перевірочні роботи. Окрім цього, керівництву навчальних закладів ще трьох районів цього міста наполегливо порекомендували повністю зупинити проведення відповідних робіт у паперовому вигляді.
Варто також відзначити, що депутати російського міста Новосибірськ вже встигли отримати розпорядження щодо економії паперу, хоча у Міністерстві промисловості та торгівлі рф інформацію щодо дефіциту спростовують та обіцяють швидко стабілізувати ситуацію.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський економіст описав найближчі перспективи росіїйської федерації, наголосивши, що через війну з Україною країну-агресора чекає масштабне безробіття та потужний дефіцит базових продуктів.