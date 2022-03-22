У росії почався дефіцит паперу: ціни підскочили у десять разів (відео)

У Мінпромторзі інформацію щодо дефіциту паперу виключають

На четвертому тижні війни з Україною у російських магазинах практично скінчився звичайний офісний папір. Дефіцит виник через впровадження санкцій.

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Як повідомляють російські ЗМІ, ціна на упаковку білого паперу формату А4 зросла у 10 разів. На сьогоднішній день один аркуш такого паперу у магазинах російської федерації коштує подекуди до 5 рублів замість звичних 50 копійок.

Як повідомляє портал "Obozrevatel", дефіцит у росії виник через вкрай критичну нестачу реагентів на заводах з виробництва білого паперу, адже зазвичай його привозили з-за кордону.

Саме впровадження жорстких обмежень західними країнами через військову агресію російської федерації проти України одному з найбільших у Ленінградській області виробників офісного паперу "SvetoCopy" довелося припинити виробництво аркушів А4. Окрім цього, відвантаження такого паперу припинив й Червонокамський поліграфічний комбінат, який займався виготовленням паперу під назвою "Снежинка".

Здорожчання не оминуло й друкарні. Тепер книги російських видавництв коштують на 10-15% більше, а, згідно з прогнозами експертів, улітку поточного, 2022 року, можуть підстрибнути в ціні аж до 50%.

Дефіцит паперу вже позначився й на російських навчальних закладах. До прикладу, у школах міста Санкт-Петербург, згідно з даними ФБК, перенесли всеросійські перевірочні роботи. Окрім цього, керівництву навчальних закладів ще трьох районів цього міста наполегливо порекомендували повністю зупинити проведення відповідних робіт у паперовому вигляді.

Варто також відзначити, що депутати російського міста Новосибірськ вже встигли отримати розпорядження щодо економії паперу, хоча у Міністерстві промисловості та торгівлі рф інформацію щодо дефіциту спростовують та обіцяють швидко стабілізувати ситуацію.

Розпорядження стосовно економії паперу

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський економіст описав найближчі перспективи росіїйської федерації, наголосивши, що через війну з Україною країну-агресора чекає масштабне безробіття та потужний дефіцит базових продуктів.