Дефіцит базових продуктів та безробіття: російський економіст описав найближчі перспективи Росії

Країна-агресор дуже орієнтована на світову торгівлю, а та починає відмовляти взаємністю

Безліч західних санкцій, які зараз обрушуються на росію через вторгнення в Україну, є прямим шляхом країни до закриття та погіршення загального способу життя. Ці обмеження вплинуть на життя звичайних росіян, проте ті у своїй більшості цього ще не усвідомили.

Своїм прогнозом щодо майбутнього росії поділився російський економіст, радник команди Олексія Навального Максим Миронов у своєму Twitter.

Коротка версія характеристики нинішніх санкцій носить ємну та нецензурну назву "пиз*ець". Чому все саме так, фахівець намагається пояснити на пальцях. Насамперед все залежить від дефіциту продуктів, причому базових, який загрожує країні.

"Я говорю не про всякі айфони, імпорт яких уже заборонили, а про їжу, одяг, автомобілі, побутову техніку тощо. росія дуже сильно вбудована у світову торгівлю. І вже найбільші оператори відмовляються відправляти контейнери в росію, — пояснює Миронов. — Але навіть якщо станеться диво, і росія знайде когось, хто готовий відправляти контейнери в росію за три лічильники, то питання, як за це платити?

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Також економіст стверджує, що доходи від експорту значно зменшуватимуться, адже іноземний світ не захоче користуватися російськими товарами. Це доводить навіть приклад нафти, коли паливо родом із росії відмовляються купувати навіть у непідсанкційних фірм.

Додатково заарештовано половину активу найбільших банків країни. Продаж золота знаходиться під загрозою.

Також, на думку Максима Миронова, існує ймовірність зупинки різних галузей, що спричинить безробіття.

"Багато хто думає, що росія за минулі роки побудувала купу заводів, тільки всі ці заводи — автомобільні, авіаційні, побутової техніки, тощо використовують активно імпортні компоненти. Тобто найближчими місяцями на нас чекає зупинка цілих галузей з усіма наслідками — дефіцитом товарів, масовим безробіттям, відповідно — падінням збору податків і, зрештою, проблеми із виплатою зарплат бюджетникам", — наголошує фахівець.

Крім цього, економіст прогнозує занепад авіагалузі в країні — через неможливість отримати необхідні запчастини. Не заперечує Миронов і "зупинку" Інтернету.

"Вже заблокували купу інформаційних сайтів, днями збираються блокувати Вікіпедію. Вже уповільнюють Твіттер, Фейсбук. Збираються відключити YouTube", — попереджає він.

Збитки також, за прогнозами експерта, очікують і на сектор сільського господарства, що призведе до різкого підвищення це.

"Усі, хто може звалити з країни, почнуть валити. Вже активно валять. Уряд це розуміє, тому й запровадили сьогодні купу заходів, щоб утримати айтішників. Тільки вони не спрацюють. Тому незабаром дуже ймовірно введуть виїзні візи для певних категорій або повністю закриють країну", — резюмує Максим Миронов, кажучи, що зате тепер всі охочі зможуть перевірити, яке це — жити в СРСР.

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Додамо, що лише напередодні сім великих російських банків було відключено від всесвітньої системи платежів SWIFT.

Крім цього в Білому домі заговорили про ймовірну повну відмову США від імпорту будь-яких нафтогазових продуктів. Якщо це станеться, Росія втратить величезного джерела доходів.