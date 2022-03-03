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У SWIFT назвали дату відключення російських банків

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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У росіян зовсім скоро почнуться серйозні проблеми з фінансами Новина оновлена 03 березня 2022, 02:30
У росіян зовсім скоро почнуться серйозні проблеми з фінансами

Мова про відключення від системи 7 великих російських банків та їх дочірніх компаній.

У відповідь на російське вторгнення в Україну сім великих банків рф відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT. Санкції почнуть діяти вже з 12 березня.

Про це йдеться на сайті SWIFT.

"Ми відключимо сім російських організацій (та їх дочірні компанії в Росії) від мережі SWIFT. Постанова (ЄС від 2 березня 2022 року) вимагає, щоб ми відключили визначені організації 12 березня 2022 року, і ми зробимо це відповідним чином", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що від міжнародної системи будуть відключені такі банки рф:

  • "Россия";
  • "ВТБ";
  • "Открытие";
  • "Новикомбанк";
  • "ВЭБ РФ";
  • "Промсвязьбанк";
  • "Совкомбанк".

З 12 березня будуть введені обмеження на фінансові операції як фізичних, так і юридичних осіб, які мають понад половину прав на вищезгадані банки.

Через відключення від SWIFT неможливо буде вносити інвестиції або будь-яким іншим способом фінансувати проєкти, якими займається російський фонд прямих інвестицій. Також країну-агресора чекає заборона на продаж, постачання, експорт або передачу банкнот, деномінованих у євро.

Нагадаємо, що Європейський Союз 26 лютого затвердив другий пакет санкцій проти Росії, яка пішла війною на Україну. Вони вже суттєво вдарили по оборонній, технологічній, транспортній та банківській сферах.

Теги:
#Росія #Банки #SWIFT
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