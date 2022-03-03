У SWIFT назвали дату відключення російських банків

Мова про відключення від системи 7 великих російських банків та їх дочірніх компаній.

У відповідь на російське вторгнення в Україну сім великих банків рф відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT. Санкції почнуть діяти вже з 12 березня.

Про це йдеться на сайті SWIFT.

"Ми відключимо сім російських організацій (та їх дочірні компанії в Росії) від мережі SWIFT. Постанова (ЄС від 2 березня 2022 року) вимагає, щоб ми відключили визначені організації 12 березня 2022 року, і ми зробимо це відповідним чином", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що від міжнародної системи будуть відключені такі банки рф:

"Россия";

"ВТБ";

"Открытие";

"Новикомбанк";

"ВЭБ РФ";

"Промсвязьбанк";

"Совкомбанк".

З 12 березня будуть введені обмеження на фінансові операції як фізичних, так і юридичних осіб, які мають понад половину прав на вищезгадані банки.

Через відключення від SWIFT неможливо буде вносити інвестиції або будь-яким іншим способом фінансувати проєкти, якими займається російський фонд прямих інвестицій. Також країну-агресора чекає заборона на продаж, постачання, експорт або передачу банкнот, деномінованих у євро.

Нагадаємо, що Європейський Союз 26 лютого затвердив другий пакет санкцій проти Росії, яка пішла війною на Україну. Вони вже суттєво вдарили по оборонній, технологічній, транспортній та банківській сферах.