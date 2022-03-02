Байден не виключає можливості заборони імпорту нафти та газу з РФ
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Вашингтон готовий розглядати всі можливі варіанти нафтогазових санкцій проти Москви
Сьомий день війни Росії та України несе з собою дедалі більше новин: не лише Європейський Союз своїми санкціями послаблює агресора, а й Сполучені Штати Америки. Президент США Джо Байден повідомив, що він не відкидає можливості заборони імпорту нафти і газу з РФ повністю.
Про це повідомляє "Політика Країни" з посиланням на Reuters.
"Ніякі можливості не знято з порядку денного", — сказав Байден журналістам.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції, щоб зупинити кривавого диктатора Володимира Путіна, зокрема Євросоюз 2 березня відключив великі банки Росії від SWIFT.
Також після початку війни в Україні Євросоюз також наклав персональні санкції на путіна та міністра закордонних справ російської федерації сергія лаврова. Їхні іноземні активи були заморожені.
Зазначимо, що увечері 2 березня українська та російська делегації проведуть другий раунд переговорів про припинення вогню. В Україні заявили, що не прийматимуть жодних ультиматумів Росії.
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