Байден не виключає можливості заборони імпорту нафти та газу з РФ

Вашингтон готовий розглядати всі можливі варіанти нафтогазових санкцій проти Москви

Сьомий день війни Росії та України несе з собою дедалі більше новин: не лише Європейський Союз своїми санкціями послаблює агресора, а й Сполучені Штати Америки. Президент США Джо Байден повідомив, що він не відкидає можливості заборони імпорту нафти і газу з РФ повністю.

Про це повідомляє "Політика Країни" з посиланням на Reuters.

"Ніякі можливості не знято з порядку денного", — сказав Байден журналістам.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції, щоб зупинити кривавого диктатора Володимира Путіна, зокрема Євросоюз 2 березня відключив великі банки Росії від SWIFT.

Також після початку війни в Україні Євросоюз також наклав персональні санкції на путіна та міністра закордонних справ російської федерації сергія лаврова. Їхні іноземні активи були заморожені.

Зазначимо, що увечері 2 березня українська та російська делегації проведуть другий раунд переговорів про припинення вогню. В Україні заявили, що не прийматимуть жодних ультиматумів Росії.