Укр

Байден не исключает возможности запрета импорта нефти и газа из РФ

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Президент США Джо Байден Новость обновлена 02 марта 2022, 18:54
Президент США Джо Байден

Вашингтон готов рассматривать все возможные варианты нефтегазовых санкций против Москвы

Седьмой день войны россии и Украины несет с собой все больше новостей: не только Европейский Союз своими санкциями ослабляет агрессора, но и Соединенные Штаты Америки. Президент США Джо Байден сообщил, что он не исключает возможности запрета импорта нефти и газа из РФ полностью.

Об этом сообщает "Политика Страны" ссылаясь на Reuters.

"Никакие возможности не сняты с повестки", — сказал Байден журналистам.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции, чтобы остановить кровавого диктатора владимира путина, в частности Евросоюз 2 марта отключил крупные банки россии от SWIFT.

Также после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на путина и министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова. Их иностранные активы были заморожены.

Отметим, что вечером 2 марта украинская и российские делегации проведут второй раунд переговоров о прекращении огня. В Украине заявили, что не будут принимать никаких ультиматумов рф.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Джо Байден
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