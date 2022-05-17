Лицо с чисто советским мышлением, воспитанное в "лучших традициях" террористического КГБ, не оставляет попыток возродить "совок"

кровавый диктатор российской федерации продолжает возвращать свою страну к идеалам и традициям уже давно забытого Советского Союза. Об этом свидетельствует и недавний анонс россии по поводу так называемого "прорыва" в сфере автопрома. В частности, в москве планируют снова запустить разработку "Москвичей" на базе бывшего национализированного завода Renault. Эта новость вызвала большой резонанс в сети. Пользователи саркастически обсуждают стремление российского лидера вернуться в "советскую империю" и шутливо предлагают новые варианты, которые помогли бы россии "скотиться" до уровня СССР.

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Так, пользователь сети под псевдонимом "Сталкер" обнародовал на своей странице в Твиттере предложение обсудить возможные варианты того, что, кроме "Москвича" и пионеров, поможет российскому диктатору скорее вернуть россия к условиям жизни, подобным тем, что были в Советском Союзе.

Публикация "Сталкера" в Твиттере

В комментариях под постом пользователи сети шутливо упоминают "хорошие советские времена", предлагая свои варианты. Кое-кто отметил, что очень уместно было бы возвращение вымпела и почетной грамоты вместо материального поощрения работников, а кто-то не забыл и об исторической фразе "сообразим на троих" и даже о советских швейных машинках "Зингер".

Есть и такие, кто помнит традицию ездить на картошку и за яблоками по осени и те, кто смаковал молоко в стеклянных бутылках, смотря телевизор с линзой.

Среди неприятных воспоминаний были бормашины в стоматологиях, политсборы и постоянные дефициты простейших товаров на полках магазинов.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские пропагандисты продолжают готовить население россии к возвращению в "совок", ведь президент россии владимир путин сделает все возможное, чтобы вернуть жизнь россиян к уровню Советского Союза уже к концу 2022 года.