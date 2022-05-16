Ключевая задача путина - новый СССР: в МВД Украины назвали сроки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1450
Пропаганда рф вовсю готовит людей к возвращению в "совок"
Кровавый диктатор владимир путин грезит возрождением СССР, и сделает все возможное, чтобы приблизиться к этому уже в 2022 году.
Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал советник министра внутренних дел, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.
"От планов восстановить Советский Союз никто не отказался. Ключевая задача путина на 2022 год – это СССР 2.0, и он будет делать для этого все должное", — подчеркнул аналитик.
Оперативно о войне в Украине читайте в нашем Телеграме
В качестве примера он привел памятники украинской бабушке, которые россияне активно ставят как на территории своей страны, так уже поставили и в частично захваченном украинском Мариуполе.
Как известно, под Харьковом бабушка вышла с красным флагом к военным, думая, что это оккупанты, — женщина хотела попросить их "не громить Украину", но это оказались украинские защитники.
Роспропаганда использовала тот конфуз в своих целях, заявив, будто бы украинская бабушка вышла с красным флагом СССР против "нацистов", которые всюду мерещатся в Украине пропагандистам.
И, по словам Денисенко, для россиян это очень важный символ "возрождения" Советского Союза: "У них ничего не удастся, это понятно, но они продолжат жить в этой парадигме".
Напомним, ранее Вадим Денисенко назвал условие, после которого путин может пойти на переговоры с Украиной.