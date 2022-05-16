Ключевая задача путина - новый СССР: в МВД Украины назвали сроки

Пропаганда рф вовсю готовит людей к возвращению в "совок"

Кровавый диктатор владимир путин грезит возрождением СССР, и сделает все возможное, чтобы приблизиться к этому уже в 2022 году.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал советник министра внутренних дел, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"От планов восстановить Советский Союз никто не отказался. Ключевая задача путина на 2022 год – это СССР 2.0, и он будет делать для этого все должное", — подчеркнул аналитик.

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В качестве примера он привел памятники украинской бабушке, которые россияне активно ставят как на территории своей страны, так уже поставили и в частично захваченном украинском Мариуполе.

Восстановить водоснабжение в Мариуполе не могут, но памятник поставили

Как известно, под Харьковом бабушка вышла с красным флагом к военным, думая, что это оккупанты, — женщина хотела попросить их "не громить Украину", но это оказались украинские защитники.

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Роспропаганда использовала тот конфуз в своих целях, заявив, будто бы украинская бабушка вышла с красным флагом СССР против "нацистов", которые всюду мерещатся в Украине пропагандистам.

И, по словам Денисенко, для россиян это очень важный символ "возрождения" Советского Союза: "У них ничего не удастся, это понятно, но они продолжат жить в этой парадигме".

Напомним, ранее Вадим Денисенко назвал условие, после которого путин может пойти на переговоры с Украиной.