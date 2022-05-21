Шаманы предсказали победы: стало известно, какой обряд сподвиг путина на вторжение в Украину

путин обращался к нескольким шаманам за советом

Российское руководство как бизнес сообщества, так и страны серьезно увлекается оккультными практиками. После информации о смерти российского миллиардера после шаманского ритуала, стало известно, что даже кровавый диктатор владимир путин склонен доверять мнению "людей, общающихся с духами".

Об этом в эфире ФейгинLIVE рассказал историк и публицист Валерий Соловей.

Практики такие распространены, и решение о военное операции против Украины путин принял именно после шаманского обряда. Соловей рассказал, что было два обряда — один в Бочаровом ручье (там находится летняя резиденция диктотора, — ред.), второй — на Алтае. Именно они вдохновили путина на "ратные подвиги", что заставило его изменить план войны. Поначалу планировалось, что войска не будут пересекать границу, а Украину будут бомбить и обстреливать ракетами.

"Те, кто вдохновил его на ратные подвиги", что привело к изменению плана,"они за это жестоко поплатились", — сказал Соловей, уточнив, что привел шаманов глава Минобороны рф сергей шойгу.

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Использовал путин шаманов не только отечественного происхождения. Кроме сибирских, привлекали также заокеанских "прорицателей". В частности, путину амазонского шамана в августе 2020 года привозил Виктор Медведчук.

Тогда шаман прорек не только успех россии, но и то, что Медведук станет украинским президентом. Тут путин в прорицание не поверил.

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