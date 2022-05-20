Блогер и бизнесмен Роман Шрайк объяснил, что будет значить для мира смерть или отход кровавого диктатора Владимира Путина от власти в РФ

Часто читаю "если Путин сдохнет, для нас ничего не изменится". Это не так. Вернее, не совсем так.

Да, Россия за прошедшие века показала, что она сама по себе является угрозой для существования Украины.

Но в данный конкретный момент Россия — фашистское государство с культом вождя и прочими неизбежными признаками. И в этом есть уязвимость.

В идею "Путину нет альтернативы" шли информационные инвестиции на протяжении 22 лет. Путин выжег конкурентное политическое поле, а его соратники выглядят всего лишь прислугой, что хорошо показало заседание Совбеза, предшествовавшее вторжению в Украину.

В итоге вопрос "если не Путин, то кто?" ввергает россиян в ступор.

Как пишет Тимоти Снайдер:

"Фашизм — это культ воли, исходящий из фикции. Речь идет о мистической вере в человека, исцеляющего мир насилием, и она будет поддерживаться пропагандой до самого конца. Его можно прекратить только демонстрацией слабости лидера. Фашистский лидер должен быть побежден, только тогда мифы разрушатся".

Выбрать нового вождя можно, а вот создать новый культ личности после десятилетий старого гораздо сложнее. Даже зомбо-ТВ быстро не управится. При этом не факт, что ниточки управления каналами окажутся в одних руках.

Поэтому, если с Путиным или его персоналистическим режимом что-то случится, в РФ наступит момент слабости, который нам и нужен. В идеале он приведет к большому бардаку внутри страны, который не позволит продолжать или начинать внешние войны.

Да, потом, через годы или десятилетия, если Россия сохранится, она снова вспомнит о территориальных претензиях к соседям. Но у нас будут эти годы и десятилетия, чтобы подготовиться.