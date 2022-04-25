Астролог розповіла, як помре путін

путіна може спіткати насильницька смерть, каже астролог

Відповідь на питання про те, як і коли помре російський кривавий диктатор володимир путін, який продовжує цілеспрямовано знищувати мирне населення України, продовжує цікавити багатьох. І якщо точної відповіді на це питання вам ніхто дати не може, астрологи принаймні можуть приблизно визначити, як і коли це станеться.

Так, астролог Валентина Віттрок розповіла ТСН, якою буде смерть путіна.

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Астролог розповіла кілька цікавих речей про долю Володимира Путіна. Так, розташування Північного місячного вузла в 29-му градусі Водолія дозволяє говорити про путіна як про "мертву рибу". Так називають слабку особистість, фінал життя якої, як правило, буває гірше, ніж його початок, що може дати самогубство, в чому астрологи, втім, серйозно сумніваються, і божевілля, про що ми вже говорили вище. Венера, що знаходиться в гороскопі російського президента в 3-му градусі Терезів, також свідчить про психічне нездоров’я та небезпеку в’язниці.

"Білий Місяць у 20-му знаку Терезів дає добровільне самітництво — як тут не згадати повідомлення про те, що практично весь свій час російський президент проводить у бункері. Марс, що розташувалася в першому будинку в 8-му градусі Стрільця, дає як мінімум авантюризм, а як максимум – здатність людини продати душу дияволу… Таке розташування планет у натальній карті також може говорити про небезпеку загинути від вогню, на яку є вказівка і в гороскопі міністра оборони росії, сергія шойгу, і можливе божевілля – ймовірність того, що путін закінчить свої дні в скорботному домі, дуже велика", — розповіла астролог.

Заповнений планетами 8-й будинок, який відповідає за кризи, руйнування і саму смерть, говорить про ймовірну насильницьку смерть, яка може спіткати володимира путіна. Подібна конфігурація планет у гороскопі була у принцеси Діани, загибель якої досі викликає багато питань.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.