Вероятность 98,5%: оккультист назвал месяц смерти путина (видео)

Также эксперт сделал прогноз по войне в Украине

Российский кровавый диктатор владимир путин, который по инсайдерской информации страдает онкологическим заболеванием, может умереть в 2023 году.

В эфире диалога с Марком Фейгином оккультист из рф Андрей Космач рассказал о прогнозе трех специалистов в сфере мунданной (политической) астрологии. Космач рассказал, что это связано с коридорами затмений.

Первый из трех прошел в апреле-мае этого года, второй ожидается в октябре-ноябре 2022 года, а третий, наиважнейший, в апреле-мае 2023. Важно также обратить внимание на середину между затмениями — последний месяц лета.

Опираясь на соединения созвездий он объяснил, что с конца июля ожидается финансово экономический кризис в россии, а также начнется третья волна военных действий в Украине — апофеоз. Продлится до середины сентября — произойдет коренной перелом в пользу Украины и в этот момент начнет ухудшаться здоровье путина.

Когда умрет путин

Смерть путина Космач связывает с весенним коридором затмений 2023 года — после 5 мая ожидается "конец земного пути" диктатора. Вероятность свершения этого в мае 2023 года 98,5%, но есть 1,5%-ный шанс, что затянется до августа.

Финал войны

После осеннего апофеоза войны наступит развязка и завершение. Прогнозирует Космач его на конец 2022-начало 2023 года — январь, февраль и начало марта — тогда будет поставлена точка и победит Украина.

Ранее "Телеграф" писал, что смерть путина может быть насильственной. Вероятную смерть путина в ближайший год-два также предсказывал и астролог Макс Гордеев. Среди причин, которые называют сторонники магических практик — онкологическое заболевание.