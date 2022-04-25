Астролог рассказала, как умрет путин

путина может постигнуть насильственная смерть, говорит астролог

Ответ на вопрос о том, как и когда умрет российский кровавый диктатор владимир путин, который продолжает целенаправленно уничтожать мирное население Украины, продолжает интересовать очень многих. И если точного ответа на этот вопрос вам никто дать не может, то астрологи по крайней мере могут примерно определить, как и когда это случится.

Так, астролог Валентина Виттрок рассказала ТСН, какой будет смерть путина.

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Астролог рассказала несколько интересных вещей о судьбе владимира путина. Так, расположение Северного лунного узла в 29-м градусе Водолея позволяет говорить о путине как о "мертвой рыбе". Так называют слабую личность, финал жизни которой, как правило, бывает хуже, чем его начало, что может дать самоубийство, в чем астрологи, впрочем, всерьез сомневаются, и сумасшествие, о чем мы уже говорили выше. Венера, находящаяся в гороскопе российского президента в 3-м градусе Весов, также свидетельствует о психическом нездоровье и опасности тюрьмы.

"Белая Луна в 20-м знаке Весов дает добровольное затворничество – как тут не вспомнить сообщения о том, что практически все свое время российский президент проводит в бункере. Марс, расположившейся в первом доме в 8-м градусе Стрельца, дает как минимум авантюризм, а как максимум – способность человека продать душу дьяволу. Такое расположение планет в натальной карте также может говорить об опасности погибнуть от огня, на которую есть указание и в гороскопе министра обороны россии, сергея шойгу, и возможном сумасшествии – вероятность того, что Путин закончит свои дни в скорбном доме, очень велика", — поведала астролог.

Заполненный планетами 8-й дом, отвечающий за кризисы, разрушения и саму смерть, говорит о вероятной насильственной смерти, которая может постигнуть владимира путина. Подобная конфигурация планет в гороскопе была у принцессы Дианы, гибель которой до сих пор вызывает массу вопросов.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.