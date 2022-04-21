Мольфар рассказал, как и когда умрет путин

Мольфар считает, что путин умрет в муках

Самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин. По его мнению, это произойдет в ближайшие два года от онкологического заболевания.

Об этом мольфар рассказал в программе "Зірковий шлях".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам маольфара, российский президент прибегает к услугам людей с экстрасенсорными способностями. Тринадцать мастеров магии составляют пророчества и прикрывают главу государства. Но они его не спасут от страшного конца. Стафийчук прогнозирует, что смерть Путина наступит в ближайшие два года от тяжелого онкологического заболевания.

Мольфар также предсказал, что современную россию ждет крах: со временем ее растащат на куски другие государства.

"России может вообще не быть на мировой карте", — сообщил он.

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Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Кроме того, астролог Влад Росс рассказал "Телеграфу" о том, может ли Путин в ходе войны против Украине применить ядерное оружие.