Мольфар рассказал, как и когда умрет путин
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Мольфар считает, что путин умрет в муках
Самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин. По его мнению, это произойдет в ближайшие два года от онкологического заболевания.
Об этом мольфар рассказал в программе "Зірковий шлях".
Почему россии не выиграть войну против Украины?
По словам маольфара, российский президент прибегает к услугам людей с экстрасенсорными способностями. Тринадцать мастеров магии составляют пророчества и прикрывают главу государства. Но они его не спасут от страшного конца. Стафийчук прогнозирует, что смерть Путина наступит в ближайшие два года от тяжелого онкологического заболевания.
Мольфар также предсказал, что современную россию ждет крах: со временем ее растащат на куски другие государства.
"России может вообще не быть на мировой карте", — сообщил он.
Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.
Кроме того, астролог Влад Росс рассказал "Телеграфу" о том, может ли Путин в ходе войны против Украине применить ядерное оружие.
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