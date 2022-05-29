Залишилося недовго: у ФСБ проговорилися про стан здоров’я путіна та назвали термін

Російський диктатор має проблеми із зором і не контролює гнів

У росії все частіше почала з'являтися інформація про проблеми владимира путіна зі здоров’ям. Після інсайду про можливу смерть російського диктатора незабаром спливли інші дані — нібито політик живий, але йому лишилося всього кілька років. Вважається, що путін веде серйозну боротьбу з онкологією, через що страждає не тільки його організм, але й люди, які його оточують.

Більше деталей розкрило британське видання Mirror, посилаючись на джерело у ФСБ.

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Зазначається, що дані про стан путіна були передані шпигуном для колишнього російського офіцера Бориса Карпічкова, який раніше також працював на Федеральну службу безпеки рф. Зараз він переховується у Великій Британії від можливої політичної розправи, але продовжує співпрацювати з деякими зі своїх колишніх колег.

Саме йому заявили, ніби лікарі відвели путіну буквально два-три роки, протягом яких він болісно помиратиме від раку. Втім, проблеми через хворобу спостерігаються вже зараз. Здебільшого онкологія дала ускладнення диктаторові на очі. Носити окуляри, за інформацією джерела, носити він відмовляється — щоб "не виявляти слабкість". Через це йому доводиться жмуритися, читаючи навіть найбільші літери.

"Раніше він був зібраний з підлеглими, але тепер у нього бувають спалахи неконтрольованої люті, — також зазначив шпигун із ФСБ. — Він зовсім збожеволів і нікому не довіряє".

Вважається, ніби рак у путіна — швидко прогресуючий у важкій формі. Тому він також страждає від частих і сильних приступів головного болю, а також серйозного тремору кінцівок.

На це вказує дивна поведінка політика, не раз зафіксована телекамерами. З останнього — нещодавня зустріч із невизнаним лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Є припущення, що нібито білоруський політик має доступ до закритої інформації і є можливістю для кремлівського очільника прикривати свою хворобу. Цілком ймовірно, що він їздив до путіна, який раніше переніс операцію. Частково це підтверджує мінімальну кількість фото зустрічі — всі зняті здалеку, путін стоїть спиною до камери і роздивитися, чи це дійсно він, неможливо.

Фото з останньої зустрічі путіна та лукашенка

Проте діалог політиків знімали і на відео. Тому дивні виверти ніг російського диктатора не пройшли непоміченими журналістами та звичайними людьми.

путін ніби пританцьовував під час зустрічі з лукашенком

Особливо чітко смикання путіна видно в динаміці

Деякі припускають, що разом з раком у путіна можуть бути такі діагнози, як хвороба Паркінсона та розсіяний склероз. Нагадаємо, що на даний момент путіну лише 69 років.

Раніше "Телеграф" збирав в один матеріал усі відомості про ймовірні захворювання кремлівського лідера. Окрім онкології путіну також приписують серйозні проблеми зі спиною.

До слова, інформацію про ракову хворобу підтверджували не лише іноземні інсайди, а й українські розвідники. Цілком імовірно, що у володимира путіна рак крові.