Потрібно повернутися до школи на уроки історії: посол в ООН відповів щодо поступок Києва перед путіним

Світ уже сподівався домовитися з Гітлером, аж поки не сталася Друга світова

Будь-які територіальні поступки росії з боку України абсолютно неможливі, ніхто не збирається віддавати Москві Крим чи Донбас. За словами посла України в ООН Сергія Кислиці, спроби домовитися з диктаторами ніколи не призводили до нічого хорошого, і приклад Другої світової війни це чудово довів.

Про це дипломат розповів під час участі у програмі журналіста Тревора Ноа The Daily Show, інформує "Телеграф".

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Посол наголосив, що далеко не у всіх у цьому світі спостерігається амнезія щодо історичних фактів. І українці, на відміну від багатьох європейських політиків, добре знають, чим може обернутися договір із кривавим диктатором.

"Дозвольте мені нагадати вам, що сталося в 1938 році, коли Гітлер підписав Мюнхенський договір з Чемберленом, — заявив Сергій Кислиця. — The New York Times буквально опублікувала статтю, і я можу процитувати з неї. "Світ ще ніколи не був таким вагітним надією, як зараз". А що потім трапилося?"

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Після того, пояснює дипломат, Чехословаччина втратила одну п’яту своєї території, дозволила увійти до країни нацистським військам. А менше, ніж за рік на планеті спалахнула Друга світова, що дозволило захопити всю територію Чехословаччини.

"Якщо люди не дуже обізнані в уроках історії, я думаю, вони повинні повернутися в школу. І обов’язок усіх нас — змусити їх вивчити історію", — підсумував Кислиця.

Відповідь посла починається приблизно з п’ятої хвилини, спілкування йде англійською.

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Нагадаємо, що посол України в ООН часто проводить паралелі між путіним та Гітлером. Через кілька днів після повномасштабного вторгнення рф Кислица з трибуни запропонував російському диктатору покінчити з життям так само, як це зробив його "німецький колега".

Також "Телеграф" розповідав, що російський посол в ООН, за словами Сергія Кислиці, обов’язково горітиме в пеклі після смерті.