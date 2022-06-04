Рус

Потрібно повернутися до школи на уроки історії: посол в ООН відповів щодо поступок Києва перед путіним

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
284
Сергій Кислиця каже, що історія циклічна та схильна повторюватися Новина оновлена 04 червня 2022, 07:40
Сергій Кислиця каже, що історія циклічна та схильна повторюватися

Світ уже сподівався домовитися з Гітлером, аж поки не сталася Друга світова

Будь-які територіальні поступки росії з боку України абсолютно неможливі, ніхто не збирається віддавати Москві Крим чи Донбас. За словами посла України в ООН Сергія Кислиці, спроби домовитися з диктаторами ніколи не призводили до нічого хорошого, і приклад Другої світової війни це чудово довів.

Про це дипломат розповів під час участі у програмі журналіста Тревора Ноа The Daily Show, інформує "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Посол наголосив, що далеко не у всіх у цьому світі спостерігається амнезія щодо історичних фактів. І українці, на відміну від багатьох європейських політиків, добре знають, чим може обернутися договір із кривавим диктатором.

"Дозвольте мені нагадати вам, що сталося в 1938 році, коли Гітлер підписав Мюнхенський договір з Чемберленом, — заявив Сергій Кислиця. — The New York Times буквально опублікувала статтю, і я можу процитувати з неї. "Світ ще ніколи не був таким вагітним надією, як зараз". А що потім трапилося?"

Після того, пояснює дипломат, Чехословаччина втратила одну п’яту своєї території, дозволила увійти до країни нацистським військам. А менше, ніж за рік на планеті спалахнула Друга світова, що дозволило захопити всю територію Чехословаччини.

"Якщо люди не дуже обізнані в уроках історії, я думаю, вони повинні повернутися в школу. І обов’язок усіх нас — змусити їх вивчити історію", — підсумував Кислиця.

Відповідь посла починається приблизно з п’ятої хвилини, спілкування йде англійською.

Нагадаємо, що посол України в ООН часто проводить паралелі між путіним та Гітлером. Через кілька днів після повномасштабного вторгнення рф Кислица з трибуни запропонував російському диктатору покінчити з життям так само, як це зробив його "німецький колега".

Також "Телеграф" розповідав, що російський посол в ООН, за словами Сергія Кислиці, обов’язково горітиме в пеклі після смерті.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #ООН #Посол України #Війна #Донбас #Сергій Кислиця