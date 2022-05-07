Історик порівняв путіна з Гітлером і пояснив суть "рашизму"

володимир путін фактично ввів державний терор та перевершив у цьому навіть Гітлера

Криваві злочини російських солдатів у Бучі, Гостомелі та Маріуполі подібні протиправним діям гітлерівської армії, яка винищувала євреїв, інтелігентів, політкомісарів та інших мирних людей, аби зачистити територію від ідеологічного ворога.

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Про це розповів головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький в інтерв'ю виданню "Obozrevatel", порівнюючи кривавого диктатора росії володимира путіна з беззаперечним лідером "нацистської партії" Німеччини Адольфом Гітлером.

За словами експерта, слово "нацизм" для росії не підходить. Враховуючи все, що відбувається у рф, їх ідеологія та практика більше подібна "рашизму", який в рази перевищує нацизм.

"Гітлер створив власну політичну систему, економічну. Росія успадкувала це від Радянського Союзу. Але щодо ідеології, зрозуміло, Путін полемізує з Леніним, бо той, на відміну від Денікіна чи Колчака, визнавав право націй на самовизначення – у карикатурному вигляді. Нібито воно визнається на 100%, а насправді не визнається і 1%", — пояснює Кульчицький.

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Він відзначає, що ідеологію росіян, яка була створена, аби осучаснити дореволюційну російську імперіалістичну ідеологію, навіть важко назвати "путінською", адже руку до неї приклали досить багато людей. Історик наголошує, що в центрі цієї ідеології лежить поглинання "Великоросією" України та білорусі.

Порівнюючи кривавого диктатора росії путіна з Гітлером, експерт наголошує, що німецького лідера дійсно боялися, проте він не мав ядерної зброї, як путін.

"Гітлерівська армія вторгнення була німецькою професійною армією. Водночас на окупованій території він вводив Einsatzgruppen, так звані айнзацгрупи, які займалися знищенням євреїв, інтелігентів, політкомісарів тощо, тобто зачищали територію від ідеологічного ворога. Щодо решти населення особливих репресій був. Просто населення мало допомагати німецькій армії продовольством тощо", — пояснює Кульчицький.

Наостанок він додав, що вторгнення росії в Україну та моторошні злочини російських солдатів у Бучі, Маріуполі та Ірпені, на які дало добро їх командування — це державний тероризм та елемент залякування й підкорення населення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відомий історик Марк Солонін детально розповів про ознаки фашизму у росії та, порівнявши російського президента путіна з Адольфом Гітлером, заявив, що "таке порівняння образливе навіть для Гітлера".