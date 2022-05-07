Историк сравнил путина с Гитлером и объяснил суть "рашизма"

владимир путин фактически ввел государственный террор и превзошел в этом даже Гитлера

Кровавые преступления российских солдат в Буче, Гостомеле и Мариуполе подобны противоправным действиям гитлеровской армии, истреблявшей евреев, интеллигентов, политкомиссаров и других мирных людей, чтобы зачистить территорию от идеологического врага.

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Об этом рассказал главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий в интервью изданию "Obozrevatel", сравнивая кровавого диктатора россии владимира путина с беспрекословным лидером "нацистской партии" Германии Адольфом Гитлером.

По словам эксперта, слово "нацизм" для россии не подходит. Учитывая все, что происходит в россии, их идеология и практика больше подобна "рашизму", который в разы превышает нацизм.

"Гитлер создал собственную политическую систему, экономическую. россия унаследовала это от Советского Союза. Но по идеологии, разумеется, путин полемизирует с Лениным, потому что тот, в отличие от Деникина или Колчака, признавал право наций на самоопределение – в карикатурном виде. Якобы оно признается на 100%, а на самом деле не признается и 1%", — объясняет Кульчицкий.

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Он отмечает, что идеологию россиян, которая была создана, чтобы осовременить дореволюционную российскую империалистическую идеологию, даже трудно назвать "путинской", ведь руку к ней приложили достаточно много людей. Историк отмечает, что в центре этой идеологии лежит поглощение "Великороссией" Украины и беларуси.

Сравнивая кровавого диктатора россии путина с Гитлером, эксперт подчеркивает, что немецкого лидера действительно боялись, однако у него не было ядерного оружия как путин.

"Гитлеровская армия вторжения была немецкой профессиональной армией. В то же время на оккупированной территории он вводил Einsatzgruppen, так называемые айнзацгруппы, которые занимались уничтожением евреев, интеллигентов, политкомиссаров и т.д., т.е. зачищали территорию от идеологического врага" относительно остального населения особых репрессий не было. Просто население должно помогать немецкой армии продовольствием и тому подобное", — объясняет Кульчицкий.

В заключение он добавил, что вторжение россии в Украину и жуткие преступления российских солдат в Буче, Мариуполе и Ирпене, на которые дало добро их командование, — это государственный терроризм и элемент устрашения и покорения населения.

Ранее "Телеграф" сообщал, как известный историк Марк Солонин подробно рассказал о признаках фашизма в россии и, сравнив российского президента путина с Адольфом Гитлером, заявил, что "такое сравнение оскорбительно даже для Гитлера".