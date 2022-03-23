"Сравнение путина с Гитлером оскорбительно для Гитлера": известный историк растоптал рф (видео)

Исследователь истории считает, что ситуацию в россии должна переломить именно Украина

Известный историк Марк Солонин рассказал о признаках фашизма в россии, сравнив кровавого диктатора путина с Адольфом Гитлером, который был безоговорочным лидером Национал-социалистической рабочей партии в Германии, известной также как "нацистская партия". А также дал прогноз, что произойдет с российской федерацией после победы Украины.

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Об этом он рассказал в интервью порталу "Украина 24".

"Все, что они делали 20 лет на своем поганом телевизоре – они просто работали на понижение. Абсолютно дебильные ток-шоу, дебильные шутки, дебилоидные звуки, которые называются "поп-музыкой" и так далее. Никакой идеи. Никакой партии, которую можно было бы называть "партией". Нет никакого вождя, которого бы кто-то любил. Всем же понятно, что это все держится на том, что путин позволил своему ближайшему окружению стать миллиардерами, да и плюс на жесточайшем терроре, ведь еще до этой войны дело в рф дошло до повсеместного пыточного следствия, до омонов и до типичной латиноамериканской диктатуры. Поэтому сравнение путина с Гитлером оскорбительно для Гитлера. Извините вы меня, при Гитлере дороги появились, заводы появились, а какой прогресс был научно-технический, я, как инженер, могу рассказывать очень долго…", — сказал Солонин.

Еще одно доказательство того, что кровавый лидер путин приближается к фашизму, по словам историка, есть определенный символизм. Ведь полномасштабное нападение на Украину произошло 24 февраля и именно в этот день в 1920 году Гитлер создал свою "национал-социалистическую партию". Потому этот день является началом отсчета существования нацизма в Германии.

Кроме того, Солонин добавил, что как бы это ни пафосно ни прозвучало, но эту ситуацию в глобальном масштабе переломит Украина своей кровью и страданиями — хотя от этого, конечно, никому не легче…

Интервью с историком Марком Солониным

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне в сети появилась новая серия русскоязычного флэш-мультфильма "Масяня" о войне в Украине, главная героиня которого сравнила путина с Гитлером и предложила ему сделать харакири.