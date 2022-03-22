"Масяня" сравнила путина с Гитлером и предложила ему сделать харакири (видео)
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В мультфильме назвали владимира путина преступником.
Во вторник, 22 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину создатель мультфильма "Масяня" Олег Куваев опубликовал новую серию, которая полностью посвящена войне в Украине.
Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva.
В мультфильме сравнили президента рф владимира путина с Адольфом Гитлером, а россиян — с фашистами. Кроме того, были показаны настоящие кадры разбомбленных украинских городов, в частности последствия бомбежки роддома в Мариуполе.
"Угораздило родиться в стране, в которой никогда свободы не было. У нас все время какой-нибудь тиран, шизоидный параноик творит всякое г"вно", — сказала Масяня в одном из эпизодов.
Кроме того, Куваев показал, как рф превратилась в мрачное место, где люди доносят друг на друга, а полиция в любой момент может ворваться в дом, чтобы найти "предателя". Масяня в итоге находит бункер путина и сидящего за длинным столом президента рф. Там кровавый диктатор признается, что напал на Украину, ведь "украинцы живут свободно и не слушаются его". Затем Масяна достала меч "Вакидзаси" и предложила путину сделать харакири.
Менее чем за сутки 160-й эпизод под названием "Вакидзаси" посмотрели больше 750 тысяч человек.
"Смутные и мрачные времена настали. Юмор уходит в подполье. Я в курсе, что в комменты набегут рашисты и я не успею их вычищать. Так что вы там поосторожнее… Таково мое понимание происходящего", — написал автор серии под видео.
Ранее сообщалось, что российская актриса открыто выступила против войны в Украине, хотя ее отец-актер поддерживает путина.
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