Укр

Дочь российского актера-путиниста открыто поддержала Украину

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Мария и Владимир Машковы Новость обновлена 22 марта 2022, 17:56
Мария и Владимир Машковы

Женщина не собирается возвращаться в рф.

Во вторник, 22 марта на 27-й день войны Мария, дочь российского актера Владимира Машкова, который был одним из приглашенных актеров на митинге кровавого диктатора владимира путина 18 марта, рассказала, что совсем не разделяет взглядов своего отца.

Соответствующий комментарий Маша оставила в интервью для CNN.

Машкова, которая является актрисой театра и кино, призналась, что выступает против вторжения рф в Украину. Девушка не понимает, почему россияне оправдывает подобную агрессию.

"Происходящее сейчас невозможно было представить, допустить. И то, что многие россияне, в частности мой папа, верят в то, что насилие можно как-то оправдать – это рвет мое сердце. Но это ничто в сравнении с тем, что сейчас переживает украинский народ", — заявила Машкова.

Владимир хотел, чтобы его единственная дочь, которая живет в США, вернулась в россию, покаялась и помогала своей стране в борьбе с "украинскими нацистами".

"Он попросил меня немедленно возвращаться в россию, взять с собой моих дочерей, быть хорошей россиянкой, извиниться за измену и быть с російським народом, с моим народом, и помогать бороться против украинских нацистов", — рассказала Машкова.

Мария Машкова дала интервью CNN

Отметим, Машкова после начала полномасштабного вторжения рф в Украину опубликовала на своей странице в Instagram несколько антивоенных постов.

Ранее сообщалось, что в россии начался дефицит бумаги А4.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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