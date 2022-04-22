Постпред України при ООН про російського колегу: "Він горітиме в пеклі, у нього залишилося всього 2 варіанти"

Небензя своїми діями вже "зарезервував собі місце у пеклі".

У представника росії при ООН Василя Небензі, який недавно запам’ятався цинічною брехнею про Бучу, немає простору для маневру.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю lb.ua.

Кислиця вважає, що російський дипломат вже "зарезервував собі місце в пеклі" і має два виходи: попросити політичного притулку в США, або продовжити служити кривавому диктатору володимиру путіну.

"Я щиро вірю в те, що Небензя буде горіти в пеклі. Мені не потрібно навіть палець об палець вдаряти для того, щоб він там опинився. Він всіма своїми діями вже зарезервував там собі місце. У Небензі залишилося лише дві опції: або надалі служити фюреру, або стати перебіжчиком й отримати захист у Нью-Йорку. Інших варіантів у нього зараз просто немає. Доля ж фюрерів у бункерах історії відома", — зазначив Кислиця.

Нагадаємо, Кислица з трибуни ООН запропонував президенту росії володимиру путіну "традиційний" варіант самогубства. Крім того, український дипломат розповів світовій спільноті, що загарбники примусово вивезли півмільйона українців до рф.