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"Як у 1945-му": посол України з трибуни ООН запропонував Путіну "традиційний" варіант самовбивства (відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Як у 1945-му": посол України з трибуни ООН запропонував Путіну "традиційний" варіант самовбивства (відео) Новина оновлена 28 лютого 2022, 21:54

Український посол в ООН Сергій Кислиця під час виступу на Генасамблеї ООН прокоментував ідею президента Росії Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї у війні проти України. Єдиним правильним варіантом у цій ситуації дипломат бачить для російського політика повтор долі Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на виступ Кислиці.

За словами політика, якщо Путін вирішив обрати для себе шлях самовбивці, то використовувати для цього ядерний потенціал Російської Федерації аж ніяк не варто. Для диктаторів, як показує історія, є інший, вже "перевірений" варіант.

"Він має взяти приклад із того хлопця у берлінському бункері у травні 1945-го", — зазначив Сергій Кислиця.

Говорячи про це, дипломат був вельми серйозним і водночас обуреним — адже вірогідність використання атомної боєголовки ставить під загрозу не лише українців, а й загалом увесь світ.

Нагадаємо, що світова преса вже наступного дня після переведення російської армії в режим несення бойового чергування вийшла із матеріалами, котрі присвячені ймовірній ядерній війні.

При цьому в Офісі президента переконані, що Путін не піде на подібний відчайдушний крок, адже за такою атакою стоїть надто багато життів — у тому числі й звичайних росіян.

Теги:
#Україна #Росія #ООН #Війна #Володимир Путін #Адольф Гітлер #Сергій Кислиця
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