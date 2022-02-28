Рус

"Божевільний Влад стає ядерним": п'ятий день війни в Україні на обкладинках світової преси

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
444
Світова преса про війну в Україні Новина оновлена 28 лютого 2022, 07:51
Світова преса про війну в Україні

Розв'язана Росією війна проти України не зникає з обкладинок преси вже 5-й день поспіль.

Україна п'ятий день поспіль протистоїть зброєю Російській Федерації, президент якої Володимир Путін 24 лютого оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу, однак по факту розв'язав війну.

Світова спільнота уважно стежить за розвитком подій в Україні та намагається стримати російську агресію санкціями, однак Путін пішов ще далі й надумав шантажувати Захід ядерною зброєю.

Преса продовжує публікувати кадри війни в Україні, розбиту російську армію та техніку, протести у світі на підтримку нашої країни. А ранкові випуски газет та журналів світу рясніли заголовками про Путіна та його "ядерний шантаж".

Ось лише деякі заголовки з обкладинок британської преси за 28 лютого: "Путін висуває ядерну загрозу" (The Daily Telegraph), "Путін привів ядерні сили в бойову готовність" (The Times), Україна веде мирні переговори, але Влад Нукс в готовності (Metro), "Будь сміливим заради своєї матері" (Mirror), "Божевільний Влад стає ядерним" (The Sun), "Путін приводить ядерну силу в стан підвищеної готовності, оскільки негативна реакція зростає" (The Guardian), "Вільний світ VS Путін" (Daily Express), "Божевільніший за коробку жаб" (Daily Star).

Нагадаємо, що Збройні Сили України за неповних 5 днів війни з російськими окупантами знищили сотні танків та бронетехніки, десятки гармат, літаків та гелікоптерів, а також тисячі осіб живої сили ворога. Ще сотні росіян у полоні.

Про все, що відбувається в країні на п'яту добу після російського вторгнення, читайте у матеріалі "Телеграфу": "Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія #ЗМІ #Війна #Володимир Путін #Ядерна зброя
Володимир Зеленський може бути під прицілом Кремля
Політика
Путін перекинув із Африки найманців для вбивства Зеленського, а Турчинова хочуть викрасти для "трибуналу"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський може бути під прицілом Кремля
Путін перекинув із Африки найманців для вбивства Зеленського, а Турчинова хочуть викрасти для "трибуналу"
Дата публікації
Категорія
Ворожі танки та вертольоти ненадовго затримуються на українській землі
Здамо металобрухт — відбудуємо Україну: свіжі фото та відео розбитої техніки росіян
Дата публікації
Категорія
Російські танки продовжують наближатися до Києва
Стався справжній злам: Резніков підсумував перші чотири дні війни проти Росії
Дата публікації
Категорія
Вирішальні 24 години: що Зеленський сказав Джонсону про війну з Росією
Вирішальні 24 години: що Зеленський сказав Джонсону про війну з Росією
Дата публікації
Категорія
Російська армія продовжує атакувати, зазнаючи великих втрат
Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)