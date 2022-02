"Божевільний Влад стає ядерним": п'ятий день війни в Україні на обкладинках світової преси

Розв'язана Росією війна проти України не зникає з обкладинок преси вже 5-й день поспіль.

Україна п'ятий день поспіль протистоїть зброєю Російській Федерації, президент якої Володимир Путін 24 лютого оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу, однак по факту розв'язав війну.

Світова спільнота уважно стежить за розвитком подій в Україні та намагається стримати російську агресію санкціями, однак Путін пішов ще далі й надумав шантажувати Захід ядерною зброєю.

Преса продовжує публікувати кадри війни в Україні, розбиту російську армію та техніку, протести у світі на підтримку нашої країни. А ранкові випуски газет та журналів світу рясніли заголовками про Путіна та його "ядерний шантаж".

Ось лише деякі заголовки з обкладинок британської преси за 28 лютого: "Путін висуває ядерну загрозу" (The Daily Telegraph), "Путін привів ядерні сили в бойову готовність" (The Times), Україна веде мирні переговори, але Влад Нукс в готовності (Metro), "Будь сміливим заради своєї матері" (Mirror), "Божевільний Влад стає ядерним" (The Sun), "Путін приводить ядерну силу в стан підвищеної готовності, оскільки негативна реакція зростає" (The Guardian), "Вільний світ VS Путін" (Daily Express), "Божевільніший за коробку жаб" (Daily Star).

Нагадаємо, що Збройні Сили України за неповних 5 днів війни з російськими окупантами знищили сотні танків та бронетехніки, десятки гармат, літаків та гелікоптерів, а також тисячі осіб живої сили ворога. Ще сотні росіян у полоні.

Про все, що відбувається в країні на п'яту добу після російського вторгнення, читайте у матеріалі "Телеграфу": "Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".