"Пішла слідом за російським кораблем": Овсяннікова, яка відвідала Одесу, отримала хвилю хейту в мережі
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Одесу журналістка назвала "рідним містом"
Колишня співробітниця російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова, яка в березні показала антивоєнний плакат в ефірі програми, прибула з візитом в Україну. Після невеликих проблем із приїздом до Києва жінка вирушила до Одеси. Проте навіть місцеві жителі не надто зраділи такій гості.
Реакцію українців на опис Овсянніковою нинішнього життя в Одесі збирав "Телеграф".
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За словами росіянки, в Одесі зараз небагатолюдно, більшість пляжів заміновані, а готелі порожні.
"Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря. Ніхто не може спрогнозувати, куди прилетить черговий снаряд. Вся надія лише на досконалу систему ППО", — заявила вона.
Також, на її думку, раніше багатомільйонна Одеса зараз є напівпорожньою. Ті ж одесити, які вирішили залишитись у місті, начебто живуть у постійному страху.
При цьому одеський кореспондент "Телеграфа" трохи здивований подібною характеристикою, адже Одеса попри війну залишилася сповненою життя. Люди, які виїхали в інші регіони України або за кордон, звичайно, є, проте далеко не в такій кількості, як того хотілося б пані Овсянніковій.
На це звернули увагу і багато інших користувачів мережі, розсердившись через відверту брехню росіянки про українське місто, яке вона ще й називає рідним.
Коли ж у коментарях до публікації обурилися тому, що Овсянніковій узагалі дозволили в’їзд у країну, журналістка почала виправдовуватися тим, що народилася в Україні, тут похований її батько і взагалі "вона захищає нашу державу".
Зібрала Марина Овсяннікова чимало й інших незадоволених українців під своєю публікацією. Більшість із них цікавиться, чому громадянка країни-агресора спокійно в’їхала в Україну після ста днів війни.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що журналістку Марину Овсяннікову запідозрили в роботі на Федеральну службу безпеки рф. Такі висновки українці почали робити після того, як жінка зачастила звинувачувати у війні лише одного путіна, забуваючи про багатотисячну армію російських ґвалтівників та вбивць.