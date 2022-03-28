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У війні винен лише путін: росіянку Овсяннікову запідозрили у роботі на ФСБ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Овсяннікова вийшла в нібито прямий ефір з плакатом Новина оновлена 28 березня 2022, 08:59
Овсяннікова вийшла в нібито прямий ефір з плакатом

Жінку вважають агентом Кремля для створення певної "картинки"

Марина Овсяннікова, яка вийшла у прямому ефірі з антивоєнним плакатом на "Першому каналі", продовжує риторику проти війни, але звинувачує у вторгненні в Україну виключно кривавого диктатора володимира путіна.

Вона виступила у прямому ефірі на італійському телебаченні з критикою санкцій західних країн щодо росії. Овсяннікова заявила, що вони спрямовані саме на простих людей, нібито це дуже погіршує їхнє життя.

Пост в Інстаграм, який викликав бурхливе обговорення
Пост в Інстаграм, який викликав бурхливе обговорення

Така наполеглива спроба зняти відповідальність з росії за вторгнення в Україну дала привід у мережі припустити, що вона насправді прихований агент ФСБ і всі ці виступи лише гра на публіку, щоб санкції були ослаблені.

Також користувачі мережі нагадали, що неможливість розплатитися карткою за обід — це незрівнянні "страждання" у порівнянні з жителями України, що гинуть.

Як повідомлялося раніше, за акцію в нібито прямому ефірі Овсяннікову ще не покарали, а за антивоєнне звернення, записане раніше, призначили штраф у 30 тисяч рублів за несанкціоновану акцію. Зазначимо, що санкція статті, яку їй могли інкримінувати, передбачає мільйонний штраф чи тюремний термін до 15 років.

Зазначимо, що на обліковому записі Інстаграм, на який посилаються коментатори, початкова публікація була пізніше змінена.

Раніше "Телеграф" уже писав, що в щирості Овсяннікова сумніваються в Україні через те, що вона вісім років поспіль брала участь у російській пропаганді.

Теги:
#Протест #Росія #ФСБ #Перший канал
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