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Пропаганда Кадирова видала новий фейк (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Скріншот відео Новина оновлена 27 березня 2022, 08:53
Скріншот відео

Маніпуляції спрямовані на російського глядача

Обкладений російськими військами Маріуполь дедалі частіше стає тлом для російських пропагандистських відео. Їх невдало намагалися знімати з місцевими жителями, а зараз новим роликом відзначилися кадировці.

На змонтованому записі, який виклав Рамзан Кадиров, показано нібито участь його солдатів у боях у Маріуполі та псевдозахоплення адміністрації, над якою вони вивісили свій прапор. Головою кадировців на відео називається Руслан Геремєєв "Добрий", якого підозрювали у причетності до вбивства Нємцова. Кадиров заявив, що йому було доручено "найскладнішу ділянку".

Як звернув увагу екс-нардеп Ігор Мосейчук, на записи кадировців – не Маріупольська міська рада. Також він закликав подивитися на чисту форму та білу підошву кросівок російсько-чеченських бойовиків. "Вони не воювали, і в жодних вуличних боях участі не брали. Чисто тик-токери, дон-дон", — написав Мосейчук.

Міськрада Маріуполя
Міськрада Маріуполя

Сам Кадиров не уточнює, що це міська рада Маріуполя, але заявляє, що це "адміністрація" міста, видаючи таким чином чергову порцію пропаганди нібито про успіхи своїх воїнів. Російські війська вже кілька днів тому захопили частину міста – Лівобережний район і в ньому також є адміністративні будинки.

Як раніше писав "Телеграф", частину жителів окупованого Маріуполя насильно вивезли на територію ОРДЛО і в Росію. У тому числі є діти без батьків. У людей відбирають телефони та документи, а потім переправляють у таганрог.

Теги:
#Маріуполь #Пропаганда #Фейк #Кадировці
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