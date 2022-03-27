Укр

Пропаганда Кадырова выдала новый фейк (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Скриншот видео Новость обновлена 27 марта 2022, 08:53
Скриншот видео

Манипуляции направлены на российского зрителя

Обложенный российскими войсками Мариуполь все чаще становится фоном для российских пропагандистских видео. Их безуспешно пытались снимать с местными жителями, а сейчас новым роликом отличились кадыровцы.

На смонтированной записи, которую выложил Рамзан Кадыров, показано якобы участие его солдат в боях в Мариуполе и псевдозахват администрации, над которой они вывесили свой флаг. Главой кадыровцев на видео называется Руслан Геремеев "Добрый", которого подозревали в причастности к убийству Немцова. Кадыров заявил, что ему был поручен "самый сложный участок".

Как обратил внимание экс-нардеп Игорь Мосейчук, на записи кадыровцев — не Мариупольский городской совет. Также он призвал посмотреть на чистую форму и белую подошву кроссовок российско-чеченских боевиков. "Они не воевали, и в никаких уличных боях участия не принимали. Чисто тик-токеры, дон-дон", — написал Мосейчук.

Горсовет Мариуполя
Горсовет Мариуполя

Сам Кадыров не уточняет, что это горсовет Мариуполя, но заявляет, что это "администрация" города, выдавая таким образом очередную порцию пропаганды про мнимые успехи своих солдат. Российские войска уже несколько дней назад захватили часть города — Левобережный район и в нем также есть административные здания.

Как ранее писал "Телеграф", часть жителей оккупированного Мариуполя насильно вывезли на территорию ОРДЛО и в россию. Среди них есть дети без родителей. У людей отбирают телефоны и документы, а потом переправляют в таганрог.

Теги:
#Мариуполь #Пропаганда #Фэйк #Кадыровцы
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