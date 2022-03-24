Смелая украинка в Мариуполе рассказала всю правду в лицо российскому пропагандисту (видео)

Женщина ясно дала понять, кто на самом деле обстреливал Донбасс все эти годы

Мариуполь, который спустя месяц после вторжения российских войск в Украину превратился в полностью разрушенный город, продолжает собирать вокруг себя российских пропагандистов. "Фейкометы" ради нужной картинки опрашивают местных жителей, спрашивают, как они относятся к якобы военным преступлением Украины. Однако нашлась храбрая женщина, которая ясно дала понять, кто на ее территории враг.

Видео с комментарием украинки опубликовал канал donetchanyn.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

"Что происходит когда российские пропагандоны решают пообщаться не с приплаченными шавками, а с реальными жителями Мариуполя. Большое уважение людям, которые не боятся говорить правду сидя под обстрелами в оккупации", — говорится в сообщении к ролику.

Читайте также: Категория Спорт Украинский спортсмен погиб, защищая Мариуполь Многие спортсмены стали на защиту родины.

Отметим, что рашисты начали бомбить Мариуполь в Донецкой области с первых дней вторжения. О том, как выглядит Мариуполь сегодня, "Телеграф" писал ранее. Также командиры "Азова" рассказали, зачем путин стирает этот город с лица земли.

Стоить добавить, что в городе осталось около 100 тысяч людей, и погибших приходится хоронить прямо во дворах.