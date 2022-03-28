Укр

В войне виноват только путин: россиянку Овсянникову заподозрили в работе на ФСБ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Овсянникова вышла в якобы прямой эфир с плакатом Новость обновлена 28 марта 2022, 08:59
Овсянникова вышла в якобы прямой эфир с плакатом

Женщину считают агентом Кремля для создания определенной "картинки"

Марина Овсянникова, которая вышла в прямом эфире с антивоенным плакатом на "Первом канале", продолжает риторику против войны, но винит во вторжении в Украину исключительно кровавого диктатора владимира путина.

Она выступила в прямом эфире на итальянском телевидении с критикой санкций западных стран в отношении россии. Овсянникова заявила, что они направленны именно на простых людей, якобы это слишком сильно ухудшает их жизнь.

Пост в Инстаграм, который вызвал бурное обсуждение
Пост в Инстаграм, который вызвал бурное обсуждение

Такая настойчивая попытка снять ответственность с россии за вторжение в Украину дала повод в сети предположить, что она на самом деле — скрытый агент ФСБ и все эти выступления — лишь игра на публику, чтобы санкции были ослаблены.

Также пользователи сети напомнили, что невозможность расплатиться картой за обед — это несоизмеримые "страдания" в сравнении с погибающими жителями Украины.

Как сообщалось ранее, за акцию в якобы прямом эфире, Овсянникову еще не наказали, а за антивоенное обращение, записанное ранее, назначили штраф в 30 тысяч рублей за несанкционированную акцию. Отметим, что санкция статьи, которую ей могли инкриминировать, предполагает миллионный штраф или тюремный срок до 15 лет.

Отметим, что на аккаунте Инстаграм, на который ссылаются комментаторы, первоначальная публикация была позднее изменена.

Ранее "Телеграф" уже писал, что в искренности Овсянниковой сомневаются в Украине из-за того, что она восемь лет подряд участвовала в российской пропаганде.

Теги:
#Протест #Россия #ФСБ #Первый канал
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