У скандалі з візитом Овсяннікової до Києва сплив слід Каспарова

Овсяннікова мала виступити в Києві, проте під тиском громадськості цього не сталося

Російська журналістка Марина Овсяннікова, яка в березні з’явилася в ефірі першого каналу рф з антивоєнним плакатом, у ході візиту до Києва мала розповісти про пропаганду Кремля, проте агентство "Інтерфакс-Україна" скасувало захід за участю Марини через невдоволення українців.

У мережі пов’язали діяльність Овсяннікова з російським опозиціонером Гаррі Каспаровим. Про це у Facebook повідомив голова Інституту постінформаційного суспільства, ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

Золотухін вважає, що метою виступу Овчинникової у Києві було "відбілити добрих росіян" та зняти з них санкції Заходу.

Соня Кошкіна опублікувала лист, який був направлений керівництву КНУ та потрапив до керівництва Інституту журналістики, щодо організації зустрічі з Овсянніковою. Цей лист надрукований на бланку Operation Sunflower. Цей проєкт підтримується організацією Human Rights Foundation, яку очолює Гаррі Каспаров. Каспаров є фронтменом проєкту "паспорт європейського російського", представленого у Вільнюсі. Метою проєкту є зняття санкцій з "хороших російських", які страждають через політику путіна і кажуть, що вони ні в чому не винні. Загалом, увесь цей галас побічно пов’язаний з допомогою для українців. Бо і фонд, і проєкт реально роблять проєкти для допомоги Україні. Проте, ключовою метою приїзду Овсяннікова планувалося – створити для світу докази того, що з хороших росіян потрібно знімати обмеження.

"Я проти цього з багатьох причин. Нехай приходять – поговоримо. А за спиною спільноти влаштовувати такі перфоманси – сходіть за російським кораблем, будь ласка", – зазначив Золотухін.

Нагадаємо, Каспаров нещодавно "зламався" на питанні Криму. У квітні опозиціонер заявляв, що росія може втратити великі території.