У Сєвєродонецьку точаться вуличні бої, а ворог штурмує з боку Лимана: карта боїв в Україні
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Ситуація на лінії фронту залишається напруженою
Російське вторгнення триває — у Сєвєродонецьку точаться запеклі міські бої. Ймовірно, зараз більшість міста під контролем ворога, але під час бою часто все змінюється. Просунутися окупантам вдалося лише в районі Лимана.
За даними Інституту вивчення війни на сусідньому напрямку від Ізюма ворога вдалося стримати. Також на Харківщині росіяни утримують оборонні позиції на північ від Харкова.
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Також російські війська безуспішно атакують на північному сході від Бахмута. Їхня мета — українські логістичні лінії.
Схід України
Наступ росії у бік Слов’янська триває, але штурм був безуспішний. Обстріли та атаки продовжилися на Довгеньке, Велику Комишуваху, Вірнопілля. На захід від Лимана ворог просувається на околицях Щурового та Старого Каравану. У Святогірську, ймовірно, вже точаться бої в межах міста. Окупанти мають намір рухатися на південь у бік Слов’янська.
Ситуація у Сєвєродонецьку: контроль над територіями часто переходить із рук у руки, точну ситуацію у місті оцінити складно. Ймовірно, зараз українські воїни обороняються на меншій території населеного пункту. Обстріли ворога посилилися як у Сєвєродонецьку, так і в Лисичанську, Метьолкіному, Боровському, Устинівці, Тошківці, Привіллі, Золотому, Врубівці, Горському, Оріховому.
Посилення обстрілів, ймовірно, тактика ворога, щоб завадити українським силам розгортати резерви та поповнювати запаси.
Обстріл триває також і біля Бахмута на північний схід. Українську армію можуть тіснити від Авдіївки — ворог повідомляє про захоплення сіл на південний захід.
Харків
Місцеві контратаки на півночі Харківської області триває, імовірно, бої йдуть у Цупівці, Терновій, Великих Проходах. Харків, Балаклія, Чугуїв та Черкаська Лозова були під вогнем. Обстріл російського ворога не припиняється.
Південь України
Окупанти обороняються та намагаються атакувати на північному заході Херсонської області в районі Високопілля та Кочубеївки. Зазначимо, що за іншими даними Благодатне українське військо вже звільнило — населений пункт знаходиться за 15 км від Херсона.
Як раніше писав "Телеграф", на Харківщині на окупованих територіях посилюється гніт росії — одне з міст захотіли приєднати до Білгородської області. У Мелітополі тим часом окупанти повелися дивно — залишили частину блокпостів навколо міста та пішли.