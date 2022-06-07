Окупанти оголосили місто на Харківщині частиною росії: місцеві б’ють на сполох

Жителі міста страждають від окупації, але не завжди можуть вийти на зв’язок

Поки увага українців прикута до того, що відбувається на Донбасі, жителі окупованої Балаклії (Харківська область) б’ють на сполох через те, що росіяни оголосили їх частиною Білгородської області.

Про це повідомили у місцевій інстаграм-спільноті balakleya_life. У повідомленні від 6 червня йдеться, що напередодні окупанти оголосили місто частиною Росії.

"Про Балаклію майже не говорять у ЗМІ, не говорять депутати і верхівка влади. Але жителі міста дуже страждають як від обстрілів, так і від порядків, що встановлюються окупантами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку травня росіяни заборонили мешканцям в’їжджати та виїжджати з міста, також туди заборонено постачати продукти харчування та медикаменти.

Крім того, місцевим жителям кажуть, що незабаром місто перейде на рублі, якими платитимуть зарплати та пенсії, а представників бізнесу та місцеві підприємства змушують працювати під російським керівництвом.

"Робітники бояться, що за виконання обов’язків та допомогу рідному місту їх можуть вважати колаборантами. Але росіяни не залишають їм вибору", — йдеться у повідомленні.

Також у місті спостерігаються постійні перебої з електрикою та водопостачанням. Зв’язок у Балаклії практично відсутній, а місцеві жителі часто просто зникають.

Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що окупанти змогли накопичити резерви та розпочали наступальні дії на Донбасі. За його словами, найближчий тиждень для України буде дуже складним.