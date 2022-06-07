"Найближчий тиждень буде складним": Арестович дав тривожні прогнози щодо Донбасу

Росіяни змогли накопичити резерви та перейти у наступ на Донбасі

Окупаційні війська змогли накопичити необхідні сили для активізації наступу на ряді напрямків, а тому на українців чекає складний тиждень.

Про це у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, наступ активізували відразу на трьох напрямках, крім того, складною залишається ситуація біля Запоріжжя.

"Найближчий тиждень буде складним для нас", — сказав він.

Зокрема він зазначив, що противник посилив обстріл Сєвєродонецька, який нині "зноситься в нуль". Не виключає він і того, що місто незабаром нагадуватиме другий Маріуполь. Крім того, окупанти зняли війська з Бахмутівського напрямку та намагаються перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.

Просування російських військ фіксується на напрямі Святогірська та траси на Барвінкове.

Потужне угруповання також спостерігається біля Слов’янська.

"До облоги міста можуть перейти через тиждень. Нашій обороні на півночі міста дуже важко і перспективи їх дуже не зрозумілі", — зазначив Арестович і додав, що противник перебуває у більш вигідній фазі через затримки з постачанням західного озброєння, а тому українським захисникам треба протриматися до кінця червня.

Водночас додав він і добрих новин, а саме про звільнення Благодатного, що неподалік Херсона.

Читайте також: Категорія Україна Донбас для путіна виявиться тим самим, чим Ватерлоо для Наполеона, – генерал Василь Богдан Опір ЗСУ у тому ж Сєвєродонецьку дає підстави вважати, що росіянам не вдасться вийти на адмінкордони Луганщини.

Варто зазначити, що у зведенні Генштабу ЗСУ за 6 червня йшлося про те, що українські захисники змогли завдати значних втрат окупантам біля Сєверодонецька, а також відбити наступ у районі траси Бахмут-Лисичанськ.