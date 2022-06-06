Окупанти намагаються розширити "кільце" навколо ЗСУ на Донбасі (мапа)

Російські військові обстрілюють не лише позиції ЗСУ, а й цивільну інфраструктуру та житлові населені пункти на околицях

Ворог продовжує атакувати позиції українських військових у багатьох напрямках. Намагається наступати на Слов’янськ із Лиманського напрямку, щоб завадити Силам українського опору, атакував населені пункти на Бахмутському напрямку із землі та з неба.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Зазначається, що на Слобожанському напрямку, крім обстрілів, ворог намагається відновити транспортне сполучення і стоїть понтонно-залізничні переправи через річки.

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У Харківській області ворог обороняється та обладнає захищені позиції. Намагається стримати українських військових обстрілами з артилерії та мінометів. Обстріляв Базилівку, Кутузівку, Петрівське. Наступ на Слов’янськ триває, окупанти продовжують обстріли Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Нової Дмитрівки та Курульки.

З боку Лимана ворог атакував не лише Святогірськ, а й штурмує у бік Старого Каравана та Щурового. Ідуть бої.

Атака на Святогірськ

Щурове та Старий Караван знаходяться на шляху до Слов’янська.

По Слов’янську, Лисичанську, Горіховому окупанти палили з авіації ракетами.

Ситуація у Сєвєродонецьку продовжує залишатися напруженою — ворог продовжує штурм міста, обстрілює українських військових з мінометів та артилерії, страждають на Метьолкіне, Борівське, Устинівку, Тошківку.

На Бахмутському напрямку ворог розширює географію штурму – атака йшла на Комишуваху, Берестове, Миколаївку. Успіху у окупантів немає, натомість є втрати. Бої продовжуються. Біля Бахмута та Берестового росіяни також використали штурмову та армійську авіацію та обстрілювали українські позиції з РСЗВ, артилерії та мінометів у районі Золотого, Горіхового, Горського, Врубівки, Клинового, Білогорівки, Покровського та Роти.

Ворог намагається висунутися з боку Попасної та обстрілює у кількох напрямках

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямку обстріли ворога не припиняються. На півдні намагаються інженерно зміцнити позиції. Проте українські військові успішно ліквідують окупантів.

Згідно з картами бойових дій, українські сили контратакують ворога не лише у Сєвєродонецьку, а й на Харківщині.

Як раніше писав "Телеграф", росія продовжує використовувати ракети, щоб руйнувати цивільну інфраструктуру — у Києві через обстріл постраждав вагоноремонтний завод. Росіяни заявили, що там були танки, але на фото наслідків "прильоту" жодної бронетехніки під завалами немає.