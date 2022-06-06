Окупанти намагаються розширити "кільце" навколо ЗСУ на Донбасі (мапа)
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Російські військові обстрілюють не лише позиції ЗСУ, а й цивільну інфраструктуру та житлові населені пункти на околицях
Ворог продовжує атакувати позиції українських військових у багатьох напрямках. Намагається наступати на Слов’янськ із Лиманського напрямку, щоб завадити Силам українського опору, атакував населені пункти на Бахмутському напрямку із землі та з неба.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Зазначається, що на Слобожанському напрямку, крім обстрілів, ворог намагається відновити транспортне сполучення і стоїть понтонно-залізничні переправи через річки.
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У Харківській області ворог обороняється та обладнає захищені позиції. Намагається стримати українських військових обстрілами з артилерії та мінометів. Обстріляв Базилівку, Кутузівку, Петрівське. Наступ на Слов’янськ триває, окупанти продовжують обстріли Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Нової Дмитрівки та Курульки.
З боку Лимана ворог атакував не лише Святогірськ, а й штурмує у бік Старого Каравана та Щурового. Ідуть бої.
По Слов’янську, Лисичанську, Горіховому окупанти палили з авіації ракетами.
Ситуація у Сєвєродонецьку продовжує залишатися напруженою — ворог продовжує штурм міста, обстрілює українських військових з мінометів та артилерії, страждають на Метьолкіне, Борівське, Устинівку, Тошківку.
На Бахмутському напрямку ворог розширює географію штурму – атака йшла на Комишуваху, Берестове, Миколаївку. Успіху у окупантів немає, натомість є втрати. Бої продовжуються. Біля Бахмута та Берестового росіяни також використали штурмову та армійську авіацію та обстрілювали українські позиції з РСЗВ, артилерії та мінометів у районі Золотого, Горіхового, Горського, Врубівки, Клинового, Білогорівки, Покровського та Роти.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямку обстріли ворога не припиняються. На півдні намагаються інженерно зміцнити позиції. Проте українські військові успішно ліквідують окупантів.
Згідно з картами бойових дій, українські сили контратакують ворога не лише у Сєвєродонецьку, а й на Харківщині.
Як раніше писав "Телеграф", росія продовжує використовувати ракети, щоб руйнувати цивільну інфраструктуру — у Києві через обстріл постраждав вагоноремонтний завод. Росіяни заявили, що там були танки, але на фото наслідків "прильоту" жодної бронетехніки під завалами немає.